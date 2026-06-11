Олег Бондаренко, основатель и главный редактор медиапроекта «Балканист», а также президент Фонда прогрессивной политики, дал развёрнутое интервью ведущей сербской газете «Политика», в котором высказался по ключевым вопросам балканской геополитики, российско-сербских отношений, косовской проблемы и роли президента Сербии Александра Вучича на европейской арене.

Балканы и перспективы расширения ЕС

По оценке Бондаренко, Балканы остаются наименее интегрированной в европейское политическое пространство частью континента — во многом как следствие войн после распада Югославии и натовских бомбардировок. Из всех балканских государств реальные шансы на вступление в ЕС в обозримой перспективе эксперт отводит лишь Черногории: страна невелика, почти лишена промышленности и де-факто уже находится в зоне евро. Её принятие позволило бы Брюсселю продемонстрировать, что процесс расширения не заморожен — ведь с 2013 года, когда членом союза стала Хорватия, ни одна новая страна в ЕС не вступала. При этом эксперт подчёркивает: эпоха массового приёма новых членов безвозвратно ушла в прошлое.

Россия и Черногория: от «братства» к «враждебности»

Традиционно сильное российское влияние в Черногории носило историко-культурный характер, однако после введения взаимных санкций и объявления страны «враждебным государством» оно фактически сошло на нет. Сегодня российское присутствие ограничивается гражданами, купившими недвижимость, — политической силой они не являются. Бондаренко указывает, что проблемы России со многими соседями возникли в тот момент, когда Москва вступила в конфронтацию с Западом. До нормализации российско-европейских отношений новых возможностей для России ни в Черногории, ни в Сербии, ни в Республике Сербской не появится.

Отдельно эксперт прокомментировал роль российских олигархов в финансировании черногорской независимости, назвав их поведение примитивным и недальновидным: движимые сугубо коммерческим интересом, они в итоге сыграли на руку Западу и превратились, по словам Бондаренко, в «полезных идиотов».

Вучич — самый суверенный лидер Балкан

Приход Сербской прогрессивной партии к власти Бондаренко расценивает как закономерный процесс: предшествующая демократическая власть не имела укоренённости в сербской идентичности и полностью зависела от западных столиц. С приходом Вучича открылось окно возможностей для экономического роста и выстраивания отношений со всеми мировыми центрами силы.

Последние 14 лет эксперт характеризует как наилучший период в истории российско-сербских отношений, приводя конкретные примеры: российская база МЧС в Нише, сотрудничество по линии спецслужб, присутствие российских специалистов в сербском Министерстве обороны. После 24 февраля 2022 года ситуация изменилась не по вине Белграда — Сербия находится в Европе и не может быть поставлена перед невозможным выбором между Россией и ЕС. Вучич, по убеждению Бондаренко, войдёт в историю как крупнейший друг России в Европе за последние полвека.

Сравнивая сербского президента с другими европейскими лидерами, эксперт ставит его выше Виктора Орбана — тот увлекался геополитикой в ущерб экономике, тогда как Вучич делает акцент именно на хозяйственном развитии. Ближайшей аналогией в европейском контексте Бондаренко называет Герхарда Шрёдера, подчёркивая, что на Балканах Вучичу и вовсе нет равных.

Сербия как мост между Востоком и Западом

Стратегическую ценность Сербии эксперт видит в её положении моста: китайцы строят дороги и железные дороги, россияне занимаются энергетикой, европейцы несут инвестиции. Именно независимый курс привлекает арабский капитал и китайские вложения — членство в ЕС лишило бы страну этого конкурентного преимущества. Попытки свергнуть Вучича Бондаренко интерпретирует как стремление Запада уничтожить один из мостов, ведущих к России.

Поддержку из отдельных российских кругов в адрес сербской оппозиции он объясняет черно-белым восприятием мира, усилившимся после начала СВО, и информационными манипуляциями на «алармистской почве» внутри России.

Косово: ни война, ни признание

Анализируя косовский вопрос, Бондаренко последовательно отвергает оба крайних сценария. Военная операция обернулась бы столкновением с силами НАТО, отключением от SWIFT и полной экономической изоляцией. Признание Косова следующим президентом мгновенно погрузило бы Сербию в гражданский конфликт и спровоцировало бы новые сепаратистские движения. Инсинуации о том, что Вучич якобы готовится признать Косово, эксперт отвергает категорически, называя их «очень глупыми»: три неизменных доминанты его политики — отношения с Россией, непризнание Косова и выстраивание связей со всеми центрами силы — не менялись 14 лет и не изменятся.

Россия — безусловный союзник Сербии

Бондаренко убеждён, что Сербия не введёт санкции против России, не установит визовый режим и сохранит авиасообщение. Сербия, по его словам, остаётся последним союзником России в Европе, а взаимная симпатия двух народов беспрецедентна. Решение косовского вопроса, заключает эксперт, должно быть исключительно мирным: Сербии необходимо избегать ловушек, которые расставлены и только ждут своего часа.