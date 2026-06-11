Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе поддержать выделение Пентагону дополнительных 350 миллиардов долларов. Если инициатива будет одобрена, общий объём оборонных расходов США может достичь беспрецедентных 1,5 триллиона долларов.

Президент США Дональд Трамп обратился к республиканцам в Конгрессе с просьбой поддержать выделение Министерству обороны дополнительных 350 миллиардов долларов. Эти средства должны стать частью масштабного плана по наращиванию военных расходов страны.

Как сообщает Roll Call, Белый дом предлагает провести финансирование через отдельный законопроект о согласовании бюджета. Такой механизм позволит республиканцам принять пакет простым большинством голосов, без необходимости заручаться поддержкой демократов в Сенате.

Речь идёт о средствах, которые будут выделены сверх основного оборонного бюджета. Ранее комитет Палаты представителей по вооружённым силам уже одобрил проект оборонного финансирования примерно на 1,15 триллиона долларов.

Дополнительные 350 миллиардов администрация Трампа намерена провести отдельным пакетом. В случае одобрения общий оборонный запрос США на 2027 финансовый год составит около 1,5 триллиона долларов — это станет одним из крупнейших военных бюджетов в истории страны.

По данным The Washington Post, часть дополнительных средств планируется направить на развитие военно-морского флота, строительство новых кораблей, закупку боеприпасов и другие приоритетные программы администрации.

Отдельным фактором стало необходимость восполнения запасов вооружений после военных операций США и Израиля против Ирана. В Вашингтоне считают, что нынешняя международная обстановка требует ускоренного укрепления оборонного потенциала страны.

Эксперты отмечают, что инициатива Трампа отражает курс на дальнейшее усиление американской армии и военно-промышленного комплекса на фоне сохраняющейся напряжённости сразу в нескольких регионах мира.

Если Конгресс поддержит предложение Белого дома, США не только увеличат расходы на оборону до рекордного уровня, но и получат дополнительные ресурсы для модернизации вооружённых сил и пополнения стратегических запасов вооружений.