Пожар в многоквартирном доме на улице Вайнёдес в Риге привёл к масштабной операции спасателей и эвакуации жильцов. После ликвидации возгорания внимание соседей привлёк хозяин квартиры, который оказался в полицейском микроавтобусе.

Сообщение о пожаре в трёхэтажном жилом доме поступило спасателям во вторник. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

К моменту прибытия экстренных служб шесть человек успели самостоятельно покинуть задымлённое здание. Ещё трёх жильцов спасателям пришлось выводить с использованием дыхательных масок и специального оборудования.

Одного из жителей третьего этажа эвакуировали через окно.

«Приехали пожарные и спасли меня — я спустился по лестнице через окно с третьего этажа», — рассказал мужчина.

После того как люди были выведены в безопасное место, пожарные приступили к тушению огня. Работы продолжались почти три часа. По словам командира 1-й Рижской части ГПСС Агриса Асупса, в квартире горели диван, бытовые вещи и часть стены на общей площади 21 квадратный метр.

Ситуацию осложняла конструкция здания. Из-за деревянных перегородок спасателям пришлось вскрывать стены, чтобы убедиться, что огонь не распространился на соседние помещения.

Пока пожарные боролись с огнём, возле дома работали медики и сотрудники полиции. Особое внимание соседей привлёк мужчина, находившийся в отсеке для задержанных полицейского микроавтобуса. По словам жильцов дома, речь шла о хозяине загоревшейся квартиры.

Соседи предполагают, что пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнём во время курения. Также они рассказали, что мужчина после происшествия находился в сильном эмоциональном состоянии и пытался вернуться в квартиру.

«Вероятно, он хотел что-то спасти. Полицейским пришлось его удерживать», — рассказал один из соседей.

По словам жильцов, мужчина переживал семейные трудности и в тот день употреблял алкоголь. При этом соседи характеризуют его как спокойного и неконфликтного человека.

В Государственной полиции сообщили, что по факту произошедшего уголовный процесс возбуждаться не будет. Кроме того, мужчина уже достиг договорённости с владелицей квартиры о возмещении причинённого ущерба.

Этот случай вновь показывает, насколько быстро бытовой пожар может поставить под угрозу не только имущество, но и безопасность жителей всего дома.