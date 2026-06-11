В жаркую погоду выгуливайте собак только ранним утром и после того, как жара спадет.
Если вам необходимо выйти с собакой днем, старайтесь гулять в тени.
Также рекомендуется сократить длительность дневной прогулки, как отмечают специалисты.
Вода
У собаки должен быть постоянный доступ к большому количеству очищенной воды. Не забывайте проверять миску с водой перед тем, как уйти на работу.
Обезвоживание может привести к серьезным проблемам со здоровьем у животного.
Температура
Старайтесь поддерживать прохладу в помещении, где находится собака. Животному будет гораздо комфортнее в прохладной квартире.
Рацион
Не стоит придерживаться привычного рациона питания, так как он может зависеть от времени года. Летом лучше отдавать предпочтение легкой пище.
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