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Как заботиться о собаке в жаркую погоду 0 55

В мире животных
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как заботиться о собаке в жаркую погоду

В жаркую погоду выгуливайте собак только ранним утром и после того, как жара спадет.

 

Если вам необходимо выйти с собакой днем, старайтесь гулять в тени.

Также рекомендуется сократить длительность дневной прогулки, как отмечают специалисты.

Вода

У собаки должен быть постоянный доступ к большому количеству очищенной воды. Не забывайте проверять миску с водой перед тем, как уйти на работу.

Обезвоживание может привести к серьезным проблемам со здоровьем у животного.

Температура

Старайтесь поддерживать прохладу в помещении, где находится собака. Животному будет гораздо комфортнее в прохладной квартире.

Рацион

Не стоит придерживаться привычного рациона питания, так как он может зависеть от времени года. Летом лучше отдавать предпочтение легкой пище.

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