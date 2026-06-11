Герцогиня Сассекская поделилась новой серией семейных снимков, посвящённых началу лета. В подборку вошли редкие кадры с принцем Гарри, сыном Арчи и дочерью Лилибет, которых супруги обычно стараются ограждать от внимания публики.

44-летняя Меган Маркл опубликовала в социальных сетях новую подборку фотографий, наполненных летним настроением. На снимках запечатлены моменты семейного отдыха, а также редкие кадры с её супругом, принцем Гарри, и детьми — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет.

«Стартуем в лето», — подписала публикацию герцогиня Сассекская.

На фотографиях можно увидеть принца Гарри вместе с сыном, подросшую Лилибет, а также несколько атмосферных семейных кадров, сделанных на природе. Несмотря на то что супруги периодически делятся моментами из своей жизни, лица детей они по-прежнему стараются не показывать полностью, сохраняя их приватность.

История отношений Меган Маркл и принца Гарри остаётся одной из самых обсуждаемых в британской королевской семье. О помолвке пара объявила в ноябре 2017 года, а уже 19 мая 2018 года состоялась их свадьба в Виндзорском замке.

В мае 2019 года у супругов родился сын Арчи, а спустя менее года после этого они приняли решение отказаться от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переехать в США. В настоящее время семья проживает в Калифорнии.

В июне 2021 года у пары появилась дочь Лилибет. Девочка стала первым ребёнком британской королевской семьи, родившимся на территории США. Её имя было выбрано в честь королевы Елизаветы II, которую близкие в детстве называли Лилибет.

Тем временем западные СМИ сообщают, что принц Гарри рассматривает возможность в ближайшее время вновь посетить Великобританию вместе с супругой и детьми. Ранее герцог заявлял, что не готов привозить семью на родину до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос обеспечения их безопасности.

Новая публикация Меган Маркл вызвала большой интерес поклонников королевской семьи. Редкие семейные кадры позволили поклонникам увидеть, как подросли Арчи и Лилибет, а также напомнили о том, что, несмотря на отказ от королевских обязанностей, жизнь герцогов Сассекских по-прежнему остаётся в центре внимания общественности.