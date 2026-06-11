В преддверии совместного чемпионата мира США, Канады и Мексики исход турнира сегодня пытается предсказать практически каждый. На базе спортивной статистической базы данных Opta свой традиционный анализ подготовила и платформа Opta Analyst.

Суперкомпьютер Opta считает, что главным претендентом на титул чемпиона мира является сборная Испании на первом в истории турнире с участием 48 команд.

Как отмечается в исследовании, на чемпионат мира в статусе действующего победителя приезжает Аргентина: под руководством Лионеля Месси «альбиселесте» выиграли чемпионат мира 2022 года в Катаре, став таким образом трехкратными чемпионами мира.

Из шести южноамериканских участников особняком стоит другой "тяжеловес"-рекордсмен, пятикратный чемпион мира Бразилия. Команда под руководством итальянца Карло Анчелотти, который как клубный тренер выигрывал Лигу чемпионов пять раз (тоже рекорд), попытается прервать "золотую засуху", продолжающуюся с 2002 года.

На турнире выступит и двукратный чемпион мира Уругвай, однако аналитики считают, что среди южноамериканских сборных именно соперники "селесте" имеют более высокие шансы на итоговый успех.

Треть участников — 16 сборных — представляют Европу. Среди них четырёхкратный чемпион мира Германия, двукратный победитель ЧМ Франция, а также Англия и Испания, которые по разу выигрывали турнир и вполне способны сделать это снова. Четырёхкратный чемпион мира Италия — единственный из восьми прежних победителей, кто не сумел пробиться на этот мундиаль.

Согласно данным Opta, победа действующего чемпиона Европы — Испании — стала бы наименее неожиданным исходом. Суперкомпьютер провёл 25 000 симуляций возможного развития турнира и основывает прогноз именно на них.

Прогнозы Opta

• По данным Opta, главным фаворитом чемпионата мира является Испания, которая побеждает в 16,1% из 25 000 проведённых симуляций.

• За ней следуют Франция (13%), Англия (11,2%) и Аргентина (10,4%) — каждая из этих сборных выигрывает турнир более чем в 10% моделируемых сценариев.

• В 35,9% симуляций титул достаётся команде, которая ещё никогда не становилась чемпионом мира. На это, например, может рассчитывать Португалия, занимающая пятое место в рейтинге фаворитов с вероятностью 7%.

• Вероятность завоевать титул выше 5% имеют, помимо уже упомянутых сборных, только Бразилия (6,6%) и Германия (5,1%).

Наверное, главные фавориты — аргентинцы, потому что они выиграли прошлый чемпионат мира. Но Португалия и Испания тоже очень сильны, с ними всем будет непросто. И есть еще Марокко, которое, возможно, снова преподнесет большую неожиданность

Испанские «частичные шансы»

Вот ещё несколько показательных деталей из прогнозов Opta:

• Испания — единственная команда, у которой вероятность выйти в четвертьфинал выше, чем вылететь раньше: это происходит в 52,1% симуляций.

• У La Roja 39% шансов добраться до полуфинала, а в 25,6% смоделированных сценариев сборная выходит в финал.

• Испания с вероятностью 75,3% выигрывает свою группу (опережая Уругвай, Саудовскую Аравию и Кабо‑Верде). Даже если она не займёт первое место, в 98,5% симуляций команда всё равно входит в число 32 лучших, откуда с вероятностью 72,7% выходит в 1/8 финала.

Как видно из уже представленных данных суперкомпьютера, после 25 000 симуляций Opta пришла к тому же выводу, к которому на вопрос «кто выиграет чемпионат мира» без всякой математики пришёл бы любой болельщик, хоть немного разбирающийся в футболе: чаще всего побеждает прежний чемпион мира.

По мнению компьютера, скорее всего снова победит прежний чемпион

Если суммировать вероятность Уругвая (1,7%), занимающего 13‑е место в рейтинге Opta, с показателями других бывших чемпионов, то семь команд, уже выигрывавших турнир, набирают в совокупности 64,1% шансов на итоговую победу. Остальные 41 сборная делят между собой оставшиеся 35,9%.

Стоит взглянуть и на тех, кому суперкомпьютер отводит минимальные шансы. По данным Opta Analyst, у 28 сборных вероятность завоевать чемпионский титул не достигает и 1%.

Среди них наибольшие шансы — у Турции (0,9%). В самом конце списка — пять команд, не имеющих даже десятых долей процента: шансы ДР Конго, Катара, Кабо‑Верде, Гаити и Кюрасао буквально равны 0%.

В эту группу Opta относит и Канаду: её ставят на 24‑е место и оценивают вероятность итоговой победы в 0,5%. Это неожиданно низко, но столько же, сколько у Австрии, и выше, чем у Швеции (0,4%) или Чехии (0,3%).

Двум другим странам‑хозяйкам, согласно прогнозу, стыдиться ещё меньше. Хотя у США (1,2%) и Мексики (1%) тоже нет серьёзных оснований для больших надежд, они занимают 18‑е и 20‑е места соответственно и всё же входят в первую двадцатку.

Среди команд, которые не относятся к числу явных фаворитов, но способны на прорыв, суперкомпьютер выделяет Нидерланды, занимающие восьмое место в рейтинге и имеющие 3,6% вероятности итоговой победы. Далее следуют Норвегия (9‑я) — 3,5%, Бельгия (10‑я) — 2,4%, Колумбия (11‑я) — 2,1%, занявшее четвёртое место на прошлом чемпионате мира Марокко (12‑е) — 1,9%, а также Хорватия (15‑я), ставшая серебряным и бронзовым призёром двух последних мундиалей, — 1,6%.