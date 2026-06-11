«Мне нравится инфляция»: Трамп оценил максимальный за три года уровень роста цен в США

«Мне это нравится. Цифры отличные. Мне действительно это нравится. Мне нравится инфляция», — так прокомментировал Дональд Трамп рост годовой инфляции в США с 3,8% до 4,2% за месяц на встрече с журналистами в Овальном кабинете, - сообшает RTVI US.

Затем президент рассказал, что США тайно вывозят миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив, а несколько дней назад американские военные «без огней, поздно ночью» захватили 22 иранских судна. Именно поэтому, уверяет Трамп, нефть удержалась на отметке $85 за баррель.

Позже в Truth Social президент заявил, что в рамках санкционированной им еще в мае «секретной миссии» на мировой рынок поступило более 100 млн баррелей, а сам пролив теперь контролируют США, а не «разгромленный» Иран. При этом главным двигателем инфляции стали именно энергоносители — один только бензин с января подорожал примерно на 50%, прибавив еще 7% в мае.

Однако базовая инфляция, которая не учитывает цены на еду и топливо и считается более надежным показателем, держится на 2,9%. Как показывает опрос Economist/YouGov, для миллионов американцев инфляция давно стала проблемой не столько экономической, сколько психологической: о состоянии страны люди судят не по графикам и индексам, а по чеку в супермаркете, счетам за услуги и кредитной нагрузке