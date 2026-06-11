Крупнейшие розничные сети Эстонии в среду утром приняли участие в организованных Банком Эстонии учениях, в ходе которых на час была прервана связь в шести магазинах по всей стране.

Во время перебоя со связью люди могли оплачивать покупки только физической банковской картой с использованием PIN-кода.

Крупнейшие коммерческие банки совместно с Банком Эстонии и торговыми предприятиями уже некоторое время работают над решением для офлайн-платежей по картам. Оно позволит жителям Эстонии в ограниченном объеме совершать покупки по банковской карте в ограниченной сети магазинов в случае, если обычные сетевые подключения и карточные платежи не работают.

В учениях по отработке офлайн-платежей, прошедших в рамках крупных учений ILVES 2026, приняли участие крупнейшие продуктовые сети Эстонии: Selver, Coop, Grossi Toidukaubad, Maxima, Rimi и Lidl. Учения дали розничным сетям уверенность в том, что офлайн-платежи по картам в целом работают, однако для более слаженной работы этого кризисного решения требуются небольшие доработки.

В ходе учений выяснилось, что самая большая сложность во время перебоя со связью возникала, когда человек хотел расплатиться только бесконтактным способом, не имея при себе ни физической банковской карты, ни наличных. «За час учений совершить покупки в магазинах не удалось лишь немногим. В основном это были молодые люди, у которых не было с собой банковской карты. Банки разработали важное новое резервное решение для карточных платежей, но теперь нам нужно больше рассказывать людям о том, что в случае сбоя физическая банковская карта и PIN-код будут так же полезны, как и небольшой запас наличных. Хотя передвигаться, имея при себе только телефон или смарт-часы, удобнее, мы все же просим учитывать, что бесконтактная оплата не работает при отсутствии интернет-соединения или при других сбоях в системе карточных платежей», – сказал глава отдела платежных систем Банка Эстонии Райнер Ольт.

Цель офлайн-платежей – предоставить жителям возможность приобретать товары первой необходимости, прежде всего продукты, лекарства и топливо, даже в кризисной ситуации, сопровождающейся сбоями в системе карточных платежей. Это может произойти, например, при обрыве интернет-соединения, сбое в информационных системах или в результате кибератаки.