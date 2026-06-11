В австралийском штате Квинсленд на продажу выставили населённый пункт, который СМИ уже окрестили самым маленьким городом страны. За сумму, сопоставимую со стоимостью квартиры в крупном мегаполисе, покупатель получит жилой дом, мотель, магазин, почтовое отделение и другие объекты инфраструктуры.
В Австралии выставили на продажу Куладди — один из самых маленьких населённых пунктов страны, расположенный в штате Квинсленд. Стоимость объекта составляет 400 тысяч австралийских долларов, что сопоставимо с ценой квартиры во многих крупных городах.
Формально речь идёт не о продаже всего города как административной единицы, а о приобретении комплекса Foxtrap Roadhouse, который сегодня выполняет функции главного общественного центра Куладди. Однако из-за того, что в населённом пункте фактически проживают всего два человека, предложение уже называют возможностью «купить целый город».
Сейчас в Куладди живут Кэрол Ярроу и Джо Корнел. Они приобрели местный бизнес в 2023 году и с тех пор управляют пабом, магазином и другими объектами, обеспечивающими жизнь небольшого сообщества. Теперь владелицы решили переехать и ищут нового хозяина для своего необычного имущества.
В пакет продажи входят четырёхкомнатный жилой дом, паб, магазин, почтовое отделение, кафе, мотельные номера, кемпинг и ряд хозяйственных построек. Общая площадь участка составляет более пяти тысяч квадратных метров.
Австралийские СМИ отмечают, что Куладди считается самым маленьким городом страны, имеющим собственный почтовый индекс. В прошлом это был железнодорожный посёлок, где проживали около 270 человек. Здесь работали школа, гостиница, магазин и полицейский участок.
После прекращения железнодорожного сообщения население постепенно сокращалось, и со временем город практически опустел. Сегодня его главным центром остаётся именно комплекс Foxtrap Roadhouse, вокруг которого сосредоточена вся местная жизнь.
По словам нынешних владельцев, объект может заинтересовать предпринимателей, мечтающих о необычном бизнесе, или тех, кто хочет кардинально изменить образ жизни и стать хозяином одного из самых необычных уголков Австралии.
Хотя юридически покупатель приобретает не весь населённый пункт, а его центральный коммерческий комплекс, на практике сделка действительно позволяет стать владельцем почти всего Куладди. Для любителей экзотической недвижимости это редкий шанс получить собственный «город» по цене обычной городской квартиры.
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