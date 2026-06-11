На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам овернайт будет повышена до 2,25%. Ставка по депозитной линии - это процентная ставка, с помощью которой совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики.

Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,4%, а ставка по кредитам овернайт - до 2,65%, говорится в сообщении ЕЦБ.

Новые ставки вступят в силу 17 июня.