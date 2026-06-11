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ЕЦБ повышает процентные ставки 0 177

В мире
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Здание ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25 процентного пункта.

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам овернайт будет повышена до 2,25%. Ставка по депозитной линии - это процентная ставка, с помощью которой совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики.

Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,4%, а ставка по кредитам овернайт - до 2,65%, говорится в сообщении ЕЦБ.

Новые ставки вступят в силу 17 июня.

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#финансы #Европа #кредиты #процентные ставки #ЕЦБ #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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