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Такер Карлсон заявил об ограничениях военной мощи США в кризисе с Ираном 0 93

В мире
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такер Карлсон с микрофоном

Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что даже при наличии мощных вооруженных сил и авианосцев стоимостью около 120 млрд долларов США не способны обеспечить безопасное судоходство через стратегически важный морской маршрут, имеющий ключевое значение для мировой торговли и поставок сырья.

По его словам, происходящее демонстрирует пределы американской военной мощи и показывает, что существуют задачи, которые Соединенные Штаты "просто не способны решить". Карлсон подчеркнул, что текущий кризис отражает ограниченность возможностей Вашингтона в вопросах обеспечения глобальной безопасности.

Он также заявил, что ситуация вокруг Ирана выявила не только проблемы в политике американского руководства, но и более глубокие системные ограничения влияния США в целом. По его словам, повторяющиеся заявления о возможных сделках, которые затем не реализуются, ставят под сомнение эффективность переговорных процессов.

Кроме того, Карлсон отметил, что развитие кризиса показывает отсутствие полного контроля со стороны избранных американских лидеров над ключевыми внешнеполитическими решениями. В этом контексте он упомянул премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, заявив о возможном влиянии внешних факторов на принятие решений в Вашингтоне.

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#Иран #США #кризис #безопасность #геополитика #переговоры #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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