В социальных сетях и среди латвийских политиков бурю вызвал вопрос о выделении почти полумиллиона евро на проведение чемпионата Европы по бриджу в Латвии. Пока одни называют это возможностью привлечь иностранных гостей и стимулировать экономику, другие не скрывают недоумения, почему государственные деньги направляются именно на такое мероприятие.

Дискуссии стали и политически острыми — прозвучали упрёки в возможном лоббировании интересов.

Рижская дума в среду решила выделить 100 000 евро на проведение чемпионата Европы по бриджу в столице. Латвийская федерация бриджа поясняет, что в Латвии одновременно запланированы два значимых турнира — чемпионат Европы среди национальных сборных и среди молодёжных команд. Общие расходы на организацию приближаются к одному миллиону евро.

Известно, что около 50 000 евро якобы собрано от спонсоров и жертвователей. Рижский технический университет предоставляет помещения бесплатно. Ещё 245 000 евро вкладывает Европейская лига бриджа, 100 000 евро уже, как сообщается, выделило Латвийское агентство инвестиций и развития, 100 000 евро — Рижская дума.

Вскоре ожидается и решение правительства о ещё необходимых 200 000 евро.

В дебатах должностных лиц по этому вопросу ощущалось напряжение. Депутат Рижской думы Юлия Степаненко на заседании сказала: «Мы видим, что это мероприятие лоббирует известный лоббист. Ещё со времён Сейма помню. Имант Парадниекс, который вправе представлять эту ассоциацию единолично».

В свою очередь Имант Парадниекс, который является председателем правления Латвийской федерации бриджа, такие упрёки отверг, подчеркнув возможную выгоду для государства: «Мне это кажется просто некорректным и несправедливым, потому что в конечном итоге единственное, на что нужно смотреть, — какой вклад это даёт государству и самоуправлению».

По оценкам, в Ригу прибыли бы около 1800 участников, судей и болельщиков, которые пробыли бы в городе примерно неделю. «Это принесёт экономике Риги три миллиона евро, а непосредственно самоуправлению Риги в виде налоговых поступлений — 270 тысяч евро», — пояснил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

В итоге при голосовании 33 голосами «за» деньги были выделены.

Бридж важнее детей, здоровья, школ…

Тем временем в социальных сетях можно прочитать полные критики записи со стороны общества. Многие жители указывают, что на такие деньги следовало бы поддержать другие — более значимые для общества сферы, а не финансировать проведение чемпионата по бриджу.

«Несмотря на то, что этот чемпионат по бриджу, возможно, действительно принесёт Риге и государству прибыль, всё же с точки зрения политической логики выделение на это денег налогоплательщиков следует считать ошибкой, и вовлечённые партии сами выстрелили себе в ногу, потому что общество такие вещи раздражают».

«Ну конечно, бридж важнее демографии, детского здоровья, школ и зарплат учителей 💩💩»

«На эти деньги можно было бы содержать одну сельскую школу, два медпункта или 20 домов культуры».

«Из бюджета Министерства образования и науки министр Индриксоне планирует выделить 200 000 € на турнир, организуемый федерацией бриджа, которую возглавляет её однопартиец Парадниекс. Во время предыдущего руководства в министерстве мы это решение не утвердили, поскольку считали, что если эта сумма выделяется как деньги спортивной отрасли, то её лучше использовать для мероприятий массового спорта, а не для карточного турнира», — пишет в сети X депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства образования и науки Давис Мартиньш Даугавиетис.

«Мы действительно очень богатая страна, если можем позволить себе чемпионаты по бриджу за полмиллиона. С одной стороны, конечно, хорошо, что в городе что-то происходит, но я не вижу, какую пользу экономике принесут эти 100 игроков. Тогда уж лучше пожертвовать AirBaltic!»

С этим чемпионатом по бриджу интересно — если это мероприятие такое хорошее и ценное, почему Рижская дума и правительство принимают решение о нём в последний момент? И как Парадниекс придумал ещё до официальных решений объявить на сайте, что его “поддерживают Министерство образования и науки, Рижская дума, РТУ”?»

«Изящно, что федерация бриджа “обыгрывает” представителей других (прошу прощения) нормальных спортивных федераций. Финансирование спорта очень-очень-очень медленно поступает на счета признанных спортивных федераций. (Задержка в 1/2 года — невиданный шедевр в истории спортивного бюджета Латвии), а игрокам…»

«200 000 евро на турнир по бриджу в Латвии. Это почти двухлетний бюджет Латвийского музея спорта. Того самого, который планируется ликвидировать как учреждение прямого управления и делегировать функции Национальному спортивному центру / чахнущему стадиону “Даугава”».