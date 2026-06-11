Итак, уже завтро в 9 утра по инициативе премьера состоится закрытое рабочее совещание правительства. В секретном режиме планируется обсудить приоритеты в работе каждого министра и самого главы правительства. Напомним, что Кулбергс после того, как стал премьером, поручил каждому министру определить три супер-приоритета, которые министры реально могут успеть реализовать в тот короткий отрезок времени, что отведен нынешнему правительству, то есть за 4-6 месяцев. По этим приоритетам завтра и пройдут дискуссии за закрытыми дверями. А уже в понедельник на коалиционном совете Кулбергс и Ко обменяются мнениями по поводу плана оживления airBaltic, который должно предоставить руководство национальной авиакомпании.