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Соберутся на секретное совещание 0 217

Политика
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание правительства Кулбергса. Фото - Valsts kanceleja

Заседание правительства Кулбергса

В правительстве ожидается тяжелый разговор.

Итак, уже завтро в 9 утра по инициативе премьера состоится закрытое рабочее совещание правительства. В секретном режиме планируется обсудить приоритеты в работе каждого министра и самого главы правительства. Напомним, что Кулбергс после того, как стал премьером, поручил каждому министру определить три супер-приоритета, которые министры реально могут успеть реализовать в тот короткий отрезок времени, что отведен нынешнему правительству, то есть за 4-6 месяцев. По этим приоритетам завтра и пройдут дискуссии за закрытыми дверями. А уже в понедельник на коалиционном совете Кулбергс и Ко обменяются мнениями по поводу плана оживления airBaltic, который должно предоставить руководство национальной авиакомпании.

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#министры #правительство #airbaltic #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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