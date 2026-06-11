Бывший министр земледелия, недавно восстановивший свои депутатские полномочия, Армандс Краузе заглянул "в импровизированное" сеймовское кафе. Дело в том, что ни кафе, ни бара, ни даже столовой в стенах Сейма уже давно нет. И если слуги народа, а также работники Сейма хотят перекусить, то у них есть два варианта - или выскочить из здания Сейма и зайти в какое-то общепитовское заведение в Старой Риге, или... воспользоваться "сервисом самообслуживания" в Сейме. Этот уголок самообслуживания состоит из холодильника, в котором лежат бутерброды и другие закуски, а также разного рода безалкогольных напитков. Заглянув в этот уголок, депутат Краузе... не обнаружил латвийских товаров. Точнее - нашлось лишь два продукта, произведенного в Латвии: какой-то освежающий напиток и нечто вроде шоколадного батончика. Остальные продукты произведены в Литве и Польше.

"В Сейме Латвии практически нет латвийских продуктов! Куда уж дальше?!" - сокрушался политик в социальных сетях.