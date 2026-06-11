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«В Сейме нет местных продуктов!» Экс-министр земледелия посетил «импровизированное» кафе в парламенте 0 86

Политика
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вывеска на здании латвийского парламента

Вывеска на здании латвийского парламента

Армандс Краузе обнаружил лишь парочку латвийских товаров.

Бывший министр земледелия, недавно восстановивший свои депутатские полномочия, Армандс Краузе заглянул "в импровизированное" сеймовское кафе. Дело в том, что ни кафе, ни бара, ни даже столовой в стенах Сейма уже давно нет. И если слуги народа, а также работники Сейма хотят перекусить, то у них есть два варианта - или выскочить из здания Сейма и зайти в какое-то общепитовское заведение в Старой Риге, или... воспользоваться "сервисом самообслуживания" в Сейме. Этот уголок самообслуживания состоит из холодильника, в котором лежат бутерброды и другие закуски, а также разного рода безалкогольных напитков. Заглянув в этот уголок, депутат Краузе... не обнаружил латвийских товаров. Точнее - нашлось лишь два продукта, произведенного в Латвии: какой-то освежающий напиток и нечто вроде шоколадного батончика. Остальные продукты произведены в Литве и Польше.

"В Сейме Латвии практически нет латвийских продуктов! Куда уж дальше?!" - сокрушался политик в социальных сетях.

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#Сейм #Латвия #депутаты #питание #социальные сети #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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