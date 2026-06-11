В пятницу в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью осадки прекратятся - лишь в отдельных районах возможен небольшой дождь. При временных прояснениях температура воздуха понизится до +7...+13 градусов. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, на побережье ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Днем будет пасмурно, местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха повысится до +15...+20 градусов.

В Риге в пятницу временами возможен небольшой дождь, небо будет преимущественно затянуто облаками. Ночью ожидается умеренный западный ветер, температура воздуха опустится до +12 градусов. Днем будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +19 градусов.