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Прогноз на пятницу: придется потерпеть 0 162

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2026
LETA
Изображение к статье: Женщина под зонтом

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью осадки прекратятся - лишь в отдельных районах возможен небольшой дождь. При временных прояснениях температура воздуха понизится до +7...+13 градусов. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, на побережье ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Днем будет пасмурно, местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха повысится до +15...+20 градусов.

В Риге в пятницу временами возможен небольшой дождь, небо будет преимущественно затянуто облаками. Ночью ожидается умеренный западный ветер, температура воздуха опустится до +12 градусов. Днем будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +19 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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