Здание на улице Театра в Старой Риге, известное скульптурной композицией из трёх атлантов, приобрела за 2,72 млн евро компания ООО «TE9». Сделка была заключена по итогам аукциона, организованного государственным предприятием «Государственная недвижимость» (VNĪ).

Согласно данным Земельной книги, новым владельцем исторического объекта стала компания «TE9». По информации Firmas.lv, предприятие зарегистрировано 30 марта 2026 года с уставным капиталом 2800 евро. Единственным владельцем компании является Инна Курилова.

Как сообщили агентству ЛЕТА в агентстве недвижимости «Kivi Real Estate», представлявшем интересы покупателя, сделка уже завершена. В компании отметили, что дом является одним из самых узнаваемых исторических зданий Старой Риги и представляет значительную архитектурную и культурную ценность.

По словам члена правления «Kivi Real Estate» Кристине Ниедре, интерес инвесторов к историческим объектам в центре Риги и Старой Риге продолжает расти.

«Количество таких зданий ограничено, а их расположение, архитектура и культурно-историческое значение формируют долгосрочную ценность», — отметила Ниедре.

Повторный аукцион состоялся 17 апреля. Стартовая цена объекта составляла 2,71 млн евро, шаг торгов — 10 000 евро. В ходе аукциона была сделана лишь одна ставка, в результате чего цена выросла до 2,72 млн евро. Недвижимость включает земельный участок площадью 435 квадратных метров и пятиэтажное административное здание с мансардой общей площадью почти 1900 квадратных метров.

В VNĪ ранее сообщали, что дом по адресу Театра, 9 является ярким образцом декоративного югендстиля с элементами эклектики. Когда-то его владельцем был рижский книготорговец и антиквар Карлис Якабс Зихманис.

Фасад здания украшен декоративными раковинами, растительными гирляндами, атлантами, поддерживающими балкон, а также мозаикой. Главной архитектурной особенностью считается угловая башня со скульптурной группой работы Августа Фольца — тремя атлантами, удерживающими земной шар, который подсвечивается в тёмное время суток.

Последняя крупная реставрация здания проводилась в 1989 году. С 1992 года в нём размещается посольство Италии.

Примечательно, что осенью прошлого года этот же объект уже был продан на аукционе за аналогичную сумму — 2,72 млн евро. Однако тогда сделка не была завершена, поэтому государство организовало повторные торги на тех же условиях.