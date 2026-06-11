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Латвийский парламент решил судьбы кур-несушек – им не позавидуешь 1 614

Бизнес
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наглядное пособие.

Наглядное пособие.

В четверг Сейм Латвии отклонил предложенные поправки к Закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур-несушек в клетках.

Вот, какие мнения высказывались в ходе дебатов о судьбе кур в Латвии:

  • не могу поддержать законопроект, поскольку «сама отрасль уже движется к отказу от клеточного содержания кур». Необходимо позволить отрасли самостоятельно реформироваться, а покупателям — делать выбор в магазинах.

  • животные являются живыми существами, поэтому им необходимо обеспечивать условия, соответствующие их биологическим потребностям и не вызывающие страданий.

  • предвыборный период — не лучшее время для внесения изменений в Закон о защите животных.

Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от клеточных систем содержания кур-несушек и установление в качестве минимального стандарта благополучия содержания птицы в птичниках или других бесклеточных системах. Авторы подчёркивали, что законопроект не запрещает производство яиц как таковое, а лишь меняет требования к содержанию животных.

В экономическом обосновании законопроекта отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли — около 6% мощностей по содержанию кур-несушек, поскольку крупнейшие производители уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В течение переходного периода предполагалось использовать существующие государственные и европейские программы поддержки инвестиций в повышение благополучия животных.

Против инициативы выступили несколько сельскохозяйственных и отраслевых организаций, включая влиятельное объединение «Крестьянский сейм».

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#животные #инвестиции #Латвия #экономика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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