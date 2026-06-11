Британский регулятор начал расследование в отношении авиакомпании Ryanair из-за практики взимания платы с родителей за возможность сидеть рядом со своими детьми во время перелета.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair оказался под проверкой Управления по вопросам конкуренции и рынков Великобритании Competition and Markets Authority. Ведомство изучает, может ли взимание около 8 фунтов стерлингов за выбор "обязательных семейных мест" нарушать законодательство о защите прав потребителей. Об этом сообщило издание The Guardian.

Речь идет о практике, при которой, согласно условиям перевозчика, один из родителей обязан сидеть рядом с ребенком, включая детей с инвалидностью. За это, как утверждает регулятор, пассажиры вынуждены оплачивать дополнительный сбор за каждый сегмент полета.

CMA заявляет, что проверит, не является ли такая схема "несправедливым условием договора" и не создает ли она дисбаланс между правами компании и потребителей. Также регулятор обратит внимание на прозрачность ценообразования при бронировании билетов.

В Ryanair, в свою очередь, утверждают, что не взимают отдельную плату именно за размещение детей рядом с родителями, а сбор связан с выбором конкретных мест в рамках стандартной системы бронирования.

По данным регулятора, стоимость "семейного места" может варьироваться от 4,50 до 13,50 евро и применяется на большинстве маршрутов из Великобритании. В случае других пассажиров выбор места остается необязательным.