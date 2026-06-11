Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Пусть Европа воет и орёт» – член правительства Латвии послал Брюссель подальше 2 2044

Политика
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр (самый высокий) встретился с руководством УДГМ и остался им недоволен. Фото МВД

Министр (самый высокий) встретился с руководством УДГМ и остался им недоволен. Фото МВД

«Меня действительно не интересуют всевозможные европейские нормы», — заявил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. И добавил: «Пусть Европа воет и орет».

Глава МВД Латвии Янис Домбрава считает, что «мнимые соискатели убежища» насмехаются над европейским гуманизмом, а латвийские пограничники и Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) недостаточно эффективно действуют для решения этой проблемы.

После посещения центра размещения просителей убежища в Муцениеки Домбрава назвал неприемлемым, насколько на самом деле Латвия открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища.

По мнению министра, это свидетельствует о необходимости установить строгий алгоритм выявления и выдворения таких лиц.

Он ожидает от ответственных ведомств — УДГМ и пограничников — конкретных действий, чтобы такие лица были немедленно выдворены из страны.

«Центры для просителей убежища переполнены группами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которых содержат за деньги наших налогоплательщиков. Они свободно разгуливают с ножами, превратили окружающую территорию в свалку. Они прекрасно понимают, как использовать в своих интересах регулирование Европейской комиссии», — заявил Домбрава.

По мнению министра, эти люди также «ехидно насмехаются» над гуманизмом Латвии и Европы. Он считает, что большинство нелегальных мигрантов являются экономическими мигрантами.

В эфире Латвийского телевидения Домбрава заявил, что решением было бы просто возвращать таких мигрантов в страны въезда, если эти страны установлены. «Меня действительно не интересуют всевозможные европейские нормы, — заявил политик от Национального объединения. — Пусть Европа воет и кричит».

В настоящее время в центре размещения просителей убежища «Муцениеки» занято 455 мест при номинальной вместимости 450, то есть центр переполнен. В центре размещения в Алуксненском крае размещены 66 просителей убежища. Расходы на содержание одного просителя убежища составляют 22 евро в день.

По словам министра, за первые пять месяцев текущего года в Латвии зарегистрировано 490 просителей убежища. Больше всего среди них граждан Сомали — 71 человек, Египта — 51, Афганистана — 41, Пакистана — 40 и Бангладеш — 39 человек.

В интервью Латвийскому радио на вопрос, следует ли после такой критики ожидать смены руководства УДГМ и пограничной службы, Домбрава ответил, что его цель — не наказать кого-либо любой ценой. Его задача — привести ситуацию с безопасностью в надлежащее состояние.

«Разумеется, если саботаж будет продолжаться, тогда последуют увольнения. Но за то, что в предыдущий период предыдущий министр чего-то не сделал, я не собираюсь автоматически наказывать сотрудников служб внутренних дел», — заявил министр.

×
Читайте нас также:
#Латвия #Европа #миграция #безопасность #национализм #правительство #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
9
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заседание правительства Кулбергса. Фото - Valsts kanceleja
Изображение к статье: евро банкноты
Изображение к статье: Вывеска на здании латвийского парламента
Изображение к статье: Банкноты евро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Здание МИД РФ
В мире
Изображение к статье: Министр культуры Наурис Пунтулис
Политика
Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Евро банкноты
Политика
Изображение к статье: Люди с сумками на границе
Политика
Изображение к статье: Вначале юная звездочка терялась на фоне Примадонны. Иконка видео
Lifenews
1
Изображение к статье: Здание МИД РФ
В мире
Изображение к статье: Министр культуры Наурис Пунтулис
Политика
Иконка видео
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео