«Меня действительно не интересуют всевозможные европейские нормы», — заявил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. И добавил: «Пусть Европа воет и орет».

Глава МВД Латвии Янис Домбрава считает, что «мнимые соискатели убежища» насмехаются над европейским гуманизмом, а латвийские пограничники и Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) недостаточно эффективно действуют для решения этой проблемы.

После посещения центра размещения просителей убежища в Муцениеки Домбрава назвал неприемлемым, насколько на самом деле Латвия открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища.

По мнению министра, это свидетельствует о необходимости установить строгий алгоритм выявления и выдворения таких лиц.

Он ожидает от ответственных ведомств — УДГМ и пограничников — конкретных действий, чтобы такие лица были немедленно выдворены из страны.

«Центры для просителей убежища переполнены группами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которых содержат за деньги наших налогоплательщиков. Они свободно разгуливают с ножами, превратили окружающую территорию в свалку. Они прекрасно понимают, как использовать в своих интересах регулирование Европейской комиссии», — заявил Домбрава.

По мнению министра, эти люди также «ехидно насмехаются» над гуманизмом Латвии и Европы. Он считает, что большинство нелегальных мигрантов являются экономическими мигрантами.

В эфире Латвийского телевидения Домбрава заявил, что решением было бы просто возвращать таких мигрантов в страны въезда, если эти страны установлены. «Меня действительно не интересуют всевозможные европейские нормы, — заявил политик от Национального объединения. — Пусть Европа воет и кричит».

В настоящее время в центре размещения просителей убежища «Муцениеки» занято 455 мест при номинальной вместимости 450, то есть центр переполнен. В центре размещения в Алуксненском крае размещены 66 просителей убежища. Расходы на содержание одного просителя убежища составляют 22 евро в день.

По словам министра, за первые пять месяцев текущего года в Латвии зарегистрировано 490 просителей убежища. Больше всего среди них граждан Сомали — 71 человек, Египта — 51, Афганистана — 41, Пакистана — 40 и Бангладеш — 39 человек.

В интервью Латвийскому радио на вопрос, следует ли после такой критики ожидать смены руководства УДГМ и пограничной службы, Домбрава ответил, что его цель — не наказать кого-либо любой ценой. Его задача — привести ситуацию с безопасностью в надлежащее состояние.

«Разумеется, если саботаж будет продолжаться, тогда последуют увольнения. Но за то, что в предыдущий период предыдущий министр чего-то не сделал, я не собираюсь автоматически наказывать сотрудников служб внутренних дел», — заявил министр.