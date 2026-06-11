Дипломаты трех европейских стран провели редкую встречу с замглавы МИД России в Москве. Они осудили эскалацию развязанной Россией войны и подтвердили поддержку переговоров по Украине.

В здании МИД России прошла встреча послов трех европейских стран с замминистра иностранных дел РФФото: Felix Abraham/IMAGO Послы Франции, Великобритании и Германии в Москве в четверг, 11 июня, встретились с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Дипломаты стран "европейской тройки" (E3) осудили недавнюю эскалацию со стороны России в войне против Украины и подтвердили поддержку переговоров между Киевом и Москвой при участии США и Европы.

Послы также воспользовались встречей, чтобы выразить свою обеспокоенность и осудить усиление информационных манипулятивных кампаний РФ "в контексте ее агрессии против Украины", говорится в совместном заявлении глав дипломатических миссий трех стран, распространенном посольством Велкобритании в Москве.

Встреча состоялась по инициативе послов - Найджела Кейси (Великобритания), Николя де Ривьера (Франция) и Александера Ламбсдорффа (Alexander Lambsdorff) (Германия).

Как отмечает агентство Reuters, подобные встречи между западными дипломатами и высокопоставленными российскими чиновниками стали крайне редкими после вооруженного вторжения России в Украину.

Позиция МИД России

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, сообщило, что замминистра Галузин изложил европейским послам "объективные оценки деструктивной политики руководства их стран" в отношении войны против Украины - политики, которая, по утверждению российской стороны, "направлена на максимальное стимулирование" Украины к "продолжению войны" за счет и при непосредственной помощи со стороны западной "коалиции желающих".

Кроме того, российская сторона сообщила, что Галузин изложил дипломатам "принципиальные подходы" Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта "на базе устранения его первопричин".

Формулировка “первопричины конфликта” в России используется для того, чтобы оправдать вооруженную агрессию против Украины. Основная из таких "первопричин" в понимании РФ - это движение Украины к обретению членства в Североатлантическом альянсе. Россия настаивает на том, что НАТО не должна расширяться на восток, объясняя это требование своими "стратегическими интересами".