Министр культуры Наурис Пунтулис (Нацобъединения) сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ повторил, что встреча с руководителем театра Михаила Чехова Даной Бьерк планируется. Напомним: министр обещал провести серьезный разговор с Бьерк в связи с прозвучавшей информацией о том, что от работников требуют общаться в театре на русском языке. "Закон один для всех - и для Национального театра, и для русского театра", - заявил министр культуры.