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Буря оказалась не так страшна, как о ней оповещали - спасатели 0 235

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2026
LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в четверг до 18:00 получила в общей сложности девять вызовов в места, где поваленные ветром деревья упали на дороги.

В полдень поступил вызов в Прейльский край, а во второй половине дня - в Ригу. После 17:30 поступило еще семь вызовов о сломанных ветром деревьях, перегородивших дороги: три в Екабпилсском крае и по одному - в Юрмале, Мадонском, Краславском и Ливанском краях.

В Бебренской волости Аугшдаугавского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви Святого Иоанна Крестителя.

Предприятие "Pasažieru vilciens" сообщило, что нанесенные ветром повреждения местами задерживают движение поездов, так как деревья упали на рельсы.

Сегодня Латвию в направлении с юга на север и северо-восток пересекает грозовой фронт. Синоптики распространили оранжевое предупреждение о возможных сильных ливнях, разрушительных порывах ветра и граде. Местами также возможен крупный град и смерчи.

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#погода #Латвия #транспорт #стихийное бедствие #деревья #ГПСС
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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