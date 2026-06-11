Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в четверг до 18:00 получила в общей сложности девять вызовов в места, где поваленные ветром деревья упали на дороги.

В полдень поступил вызов в Прейльский край, а во второй половине дня - в Ригу. После 17:30 поступило еще семь вызовов о сломанных ветром деревьях, перегородивших дороги: три в Екабпилсском крае и по одному - в Юрмале, Мадонском, Краславском и Ливанском краях.

В Бебренской волости Аугшдаугавского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви Святого Иоанна Крестителя.

Предприятие "Pasažieru vilciens" сообщило, что нанесенные ветром повреждения местами задерживают движение поездов, так как деревья упали на рельсы.

Сегодня Латвию в направлении с юга на север и северо-восток пересекает грозовой фронт. Синоптики распространили оранжевое предупреждение о возможных сильных ливнях, разрушительных порывах ветра и граде. Местами также возможен крупный град и смерчи.