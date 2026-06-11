В ближайшие дни в Латвии сохранится дождливая погода и жары не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В конце этой и на новой рабочей неделе небо часто будет затянуто облаками, которые принесут дождь во многие районы страны, местами также возможны грозы. Ветер будет преимущественно слабый, воздух днем не прогреется выше +20 градусов.

В пятницу ожидается пасмурная погода, лишь местами с прояснениями. Днем ветер стихнет, а воздух прогреется всего до +15...+19 градусов.

В субботу и воскресенье на небе сохранится облачность, которая временами будет рассеиваться. В выходные на большей части Латвии ожидается дождь, местами возможны также грозы с сильными ливнями. При сохранении слабого ветра в субботу ночью и утром на отдельных территориях образуется туман.

В конце недели по ночам столбики термометров будут держаться в пределах +7...+12 градусов, а днем потеплеет до +13...+19 градусов.

В первой половине следующей недели под влиянием циклонов небо по-прежнему будет закрыто облаками и часто ожидается дождь. Местами возможны также грозы. Ветер - от слабого до умеренного.

В начале следующей недели температура воздуха в Латвии не поднимется выше отметки +20 градусов.