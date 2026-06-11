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Прогноз на ближайшее время: синоптики поскупилась на оптимизм 0 111

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2026
LETA
Изображение к статье: Грозовые тучи

В ближайшие дни в Латвии сохранится дождливая погода и жары не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В конце этой и на новой рабочей неделе небо часто будет затянуто облаками, которые принесут дождь во многие районы страны, местами также возможны грозы. Ветер будет преимущественно слабый, воздух днем не прогреется выше +20 градусов.

В пятницу ожидается пасмурная погода, лишь местами с прояснениями. Днем ветер стихнет, а воздух прогреется всего до +15...+19 градусов.

В субботу и воскресенье на небе сохранится облачность, которая временами будет рассеиваться. В выходные на большей части Латвии ожидается дождь, местами возможны также грозы с сильными ливнями. При сохранении слабого ветра в субботу ночью и утром на отдельных территориях образуется туман.

В конце недели по ночам столбики термометров будут держаться в пределах +7...+12 градусов, а днем потеплеет до +13...+19 градусов.

В первой половине следующей недели под влиянием циклонов небо по-прежнему будет закрыто облаками и часто ожидается дождь. Местами возможны также грозы. Ветер - от слабого до умеренного.

В начале следующей недели температура воздуха в Латвии не поднимется выше отметки +20 градусов.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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