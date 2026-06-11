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«Они вложат миллиард!» Министр сообщил о создании инвестиционного фонда 0 92

Политика
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Евро банкноты

Евро банкноты

ФОТО: LETA

Виктор Валайнис сообщил, что впервые средства пенсионного фонда будут работать на благо латвийской экономики.

Глава минэкономики Виктор Валайнис во время дискуссии на ТВ-24 сообщил, что в ближайшее время будет создан инвестиционный фонд для развития латвийской экономики. По словам министра, все банки, кроме одного, согласились вложить средства (судя по всему речь идет и о средствах второго пенсионного уровня) на общую сумму в 1 миллиард евро! В. Валайнис отметил, что впервые средства второго пенсионного уровня будут вкладываться именно в развитие латвийской экономики.

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#банки #инвестиции #финансы #развитие #пенсионный фонд #экономика
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Эдуард Эльдаров
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