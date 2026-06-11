Глава минэкономики Виктор Валайнис во время дискуссии на ТВ-24 сообщил, что в ближайшее время будет создан инвестиционный фонд для развития латвийской экономики. По словам министра, все банки, кроме одного, согласились вложить средства (судя по всему речь идет и о средствах второго пенсионного уровня) на общую сумму в 1 миллиард евро! В. Валайнис отметил, что впервые средства второго пенсионного уровня будут вкладываться именно в развитие латвийской экономики.