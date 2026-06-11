Париж и Берлин рассматривают варианты радикальной перестройки дипслужбы Евросоюза. Среди предложений - передача полномочий главного дипломата блока в ведение Еврокомиссии и стран-членов.

Франция и Германия обсуждают предложения по радикальной реформе Европейской службы внешних связей (ЕСВС) - дипломатического ведомства ЕС - в попытке улучшить реакцию блока на геополитические кризисы, сообщила в четверг, 11 июня,газета The Financial Times (FT) со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников. По словам собеседников издания, Париж, Берлин и другие столицы рассматривают варианты, включающие лишение полномочий главного дипломата блока Каи Каллас и ее службы с бюджетом 1 млрд евро в год и возвращение этих полномочий Еврокомиссии и государствам-членам.

"Очевидно, что ЕСВС не работает так, как должна в сегодняшнем мире. Она дисфункциональна. Проблема структурная, и поэтому структуру необходимо перестроить", - заявил один из чиновников.

В последние годы ЕС столкнулся с потрясениями из-за войн против Украины и Ирана, действий президента США Дональда Трампа и растущего использования тарифов, экономического давления и энергопоставок в качестве инструментов внешней политики. Многие ставят под вопрос способность ЕСВС координировать эффективные ответы на эти вызовы.

Ограничение автономии главного дипломата

Одна из идей, предложенных Парижем, - ограничить автономию главного дипломата, который сейчас выполняет двойную функцию, подотчетную странам-членам и Еврокомиссии, - и ослабить его контроль над сетью из более чем 140 делегаций, которые ЕСВС содержит в разных странах.

"Столицы раздражены и хотят эффективного способа действовать единым фронтом на внешней арене. Существует реальный риск того, что ЕСВС будет разорвана на части ", - сказал другой чиновник.

Реформа без изменения договора

Сторонники реструктуризации европейской дипслужбы считают, что она осуществима без изменения договора ЕС, который гласит, что ЕСВС "должна содействовать" главному дипломату на условиях, согласованных странами-членами и датируемых 2010 годом. Любые изменения этих условий потребуют единогласной поддержки 27 стран-членов ЕС.

Ряд стран в частном порядке утверждали, что существует слишком много дублирования и недостаток координации между ЕСВС, национальными МИДами и директоратами по внешним связям Еврокомиссии и Совета ЕС, пояснили источники FT.

Эти опасения усилились из-за того, что Каллас, по всей видимости, высказывает собственное мнение по таким вопросам, как отношения между ЕС и Китаем, и выдвигает предложения, еще не одобренные столицами.

Борьба за лидерство

Одновременно ЕСВС и Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) ведут борьбу за лидерство в вопросах внешней политики и безопасности.

Фон дер Ляйен - бывший министр обороны ФРГ - вышла за рамки традиционных параметров своей роли, управляя самопровозглашенной "геополитической Комиссией", назначив первого комиссара блока по обороне и регулярно перенимая лидерство в реагировании блока на войну России в Украине.

Она также изучала возможность создания подразделения по обмену разведданными, аналогичного тому, что уже существует в ЕСВС, - идею, которой Каллас противится.

Бюджетный фактор

Три чиновника заявили FT, что реформа ЕСВС может также зависеть от текущих переговоров по следующему общему бюджету блока, где многие страны-члены требуют экономии средств и оптимизации процессов в Брюсселе.

Передача полномочий ЕСВС директоратам внутри Еврокомиссии и Совета может сэкономить средства за счет сокращения должностей, заявили чиновники. К примеру, составление санкционных списков и предложений по военным миссиям может быть передано Совету ЕС, тогда как повседневная дипломатия будет контролироваться Еврокомиссией.

Идеи по реформированию внешнеполитической службы ЕС также учитываются при разработке новой стратегии безопасности, которую Еврокомиссия планирует опубликовать этим летом, сообщили два чиновника.