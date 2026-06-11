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В Таллине все детские садики сделали бесплатными 0 10

В мире
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Детский сад

В четверг, 11 июня, Таллинское городское собрание приняло постановление, согласно которому с 1 сентября муниципальные детские сады станут для жителей столицы бесплатными.

Сейчас родители, зарегистрированные в Таллинне, платят за место в детском саду 50 евро в месяц, а в детском саду с бассейном - 56 евро. С 1 сентября эта плата будет полностью отменена.

Для получения освобождения от платы оба родителя ребенка или родитель-одиночка должны быть зарегистрированы жителями Таллина. Кроме того, ребенок должен посещать детский сад не менее десяти рабочих дней в течение двух предыдущих месяцев, за исключением случаев отсутствия по болезни.

При этом родителям, чье официальное место жительства зарегистрировано за пределами столицы, но чьи дети посещают таллинские детские сады, придется платить больше.

Согласно действующим расценкам, место в столичном детском саду для ребенка из семьи, зарегистрированной вне Таллина, будет стоить 115,41 евро в месяц, что составляет 12,2% от минимальной заработной платы. В детском саду с бассейном плата за место составит 126,75 евро, или 13,4% от минимальной зарплаты.

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#образование #финансы #Европа #семья #Таллин
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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