Концерт на Красной площади в Москве ко Дню России отменили - мероприятие перенесли в культурный центр имени Моссовета, пишет MSK1.RU. Шоу по случаю этого праздника проходили у Кремля ежегодно - с 2003 года.

Концерт на Красной площади в Москве ко Дню России 12 июня отменили - мероприятие перенесли на другую площадку, в культурный центр имени Моссовета на Преображенской площади. Об этом в четверг, 11 июня, сообщило местное издание MSK1.RU.

Подобные концерты на Красной площади проводились ежегодно с 2003 года, напомнил Telegram-канал "Агентство. Новости". Шоу не отменяли даже во время пандемии в 2020 году.

Изначально масштабный праздник "В единстве народов - сила России", который должен был пройти под эгидой Всероссийского фестиваля-марафона "Песни России", анонсировала команда Надежды Бабкиной, пишет MSK1.RU.

Трансляцию анонсировал телеканал "Россия 1"

Были заявлены выступления певца Шамана (Shaman), Ларисы Долиной, Татьяны Куртуковой, Александра Буйнова и других известных музыкантов. "Все эти годы меня не оставляла одна внутренняя мечта: я хотела провести концерт фестиваля-марафона на Красной площади", - процитировало издание Бабкину.

В программе передач телеканала "Россия 1" 12 июня фигурировал "Большой праздничный концерт, посвященный Дню России". "Трансляция - с Красной площади. День России отмечаем вместе на главной площади страны!" - говорилось в описании на сайте канала.

Парад без военной техники

По данным MSK1.RU, в итоге список изначально заявленных звезд сократился, а место проведения изменилось. Как будет выглядеть итоговый список номеров - пока неизвестно.

В 2025 году у Кремля пели Shaman, Николай Басков, Татьяна Куртукова, Александр Розенбаум, Валерия и другие артисты.

В этом году, 9 мая, на Красной площади впервые с 2007 года прошел парад ко Дню Победы без военной техники.