Политические конфликты в Германии все чаще выходят за рамки словесных споров. Новая статистика показывает, что число преступлений на политической почве достигло самого высокого уровня за всю историю наблюдений — политически мотивированная преступность становится трендом.

В Германии зафиксировали новый рекорд по количеству политически мотивированных преступлений. По данным газеты Welt am Sonntag, в 2025 году правоохранительные органы зарегистрировали не менее 85 тысяч таких случаев.

Это больше предыдущего максимума, который был установлен годом ранее. Тогда статистика насчитывала 84 172 преступления.

Особенно показательным выглядит сравнение с 2015 годом. Десять лет назад полиция зарегистрировала около 39 тысяч подобных правонарушений. Иными словами, за десятилетие показатель увеличился более чем в два раза — пишет tagess­chau.

Для Германии статистика политически мотивированной преступности считается важным индикатором общественных настроений. В эту категорию входят преступления, совершенные по идеологическим, политическим, религиозным или мировоззренческим причинам.

Политически мотивированная преступность: насилия стало больше Рост затронул не только общее количество преступлений. Число случаев, связанных с применением насилия, также продолжило увеличиваться.

Согласно опубликованным данным, в 2025 году правоохранители зарегистрировали 4 156 политически мотивированных насильственных преступлений. Это на 1,2% больше, чем годом ранее.

В данную категорию входят нападения, причинение телесных повреждений, поджоги, преступления с использованием взрывчатых веществ и незаконное проникновение на частную территорию.

Структура политического насилия:

-правоэкстремистские преступления — 1 598 случаев;

-преступления леворадикальной среды — 1 087 случаев;

остальные случаи относятся к другим категориям политически мотивированной преступности.

Примечательно, что наибольшее количество насильственных преступлений по-прежнему связывают с правоэкстремистской средой.

Почему статистика продолжает расти Следователи называют сразу несколько факторов.

Одной из причин считают напряженную избирательную кампанию перед выборами в Бундестаг 2025 года. Для русскоязычных читателей стоит пояснить: Бундестаг является федеральным парламентом Германии, а предвыборные кампании в последние годы становятся все более конфликтными.

Дополнительное влияние оказывают международные кризисы. В частности, речь идет о событиях на Ближнем Востоке, которые вызывают острые дискуссии внутри немецкого общества.

Свою роль играет и интернет. Сегодня граждане значительно чаще сообщают в полицию об угрозах, оскорблениях и проявлениях ненависти в социальных сетях. Поэтому часть роста может объясняться не только увеличением числа правонарушений, но и более высокой готовностью людей обращаться в правоохранительные органы.

Однако эксперты подчеркивают, что существующая статистика не позволяет точно определить масштаб этого эффекта.

Политики говорят об угрозе для демократии

Новые цифры вызвали серьезную реакцию среди немецких политиков.

Министр внутренних дел Гессена Роман Позек (CDU) заявил, что особенно тревожным является стремление некоторых людей решать политические споры через запугивание, ненависть и насилие.

Представитель SPD по вопросам внутренней политики Себастьян Фидлер потребовал последовательно преследовать виновных в политически мотивированном насилии.

Министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Херберт Ройль (CDU) назвал опубликованные данные тревожным предупреждением. По его мнению, политическая преступность уже превратилась в серьезное испытание для демократических институтов страны.

Похожую позицию занял новый министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Мануэль Хагель. Он пообещал жестко реагировать на любые антиконституционные действия независимо от того, с какого политического фланга они исходят.

Почему эта тема касается всех жителей Германии

Рост политической преступности влияет не только на политиков или активистов. Под удар все чаще попадают муниципальные депутаты, общественные деятели, журналисты и обычные граждане, которые открыто выражают свою позицию.

Что показывают новые данные:

Политические конфликты становятся более жесткими.

Количество насильственных инцидентов продолжает расти.

Правоохранительные органы фиксируют все больше сообщений о ненависти и угрозах.

Власти рассматривают ситуацию как вызов для демократического устройства страны.

Политически мотивированная преступность остается одной из наиболее быстро растущих категорий правонарушений в Германии.

На этом фоне федеральные и земельные власти обещают усилить борьбу с экстремизмом, угрозами и политическим насилием. Судя по последним данным, эта задача будет оставаться одной из ключевых для немецкой внутренней политики и в ближайшие годы.