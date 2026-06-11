Салат-латук давно считается одним из символов здорового питания благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов. Однако специалисты уверяют: существуют овощи и листовая зелень, которые значительно превосходят его по концентрации полезных веществ и способны принести организму ещё больше пользы.

Салат-латук остаётся одним из самых популярных ингредиентов здорового рациона. Он содержит витамины A, C, E и K, а также антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье организма.

Тем не менее диетологи отмечают, что некоторые виды зелени и овощей обладают гораздо более высокой питательной ценностью. Об этом пишет Verywell Health.

Кресс-салат

Кресс-салат считается одним из самых питательных листовых овощей в мире. Согласно исследованию, проведённому при поддержке Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), он занял первое место среди 41 фрукта и овоща по плотности питательных веществ.

Этот продукт богат глюкозинолатами, изотиоцианатами и флавоноидами. Учёные связывают эти соединения с выраженным антиоксидантным и противовоспалительным действием, которое помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Капуста кале

Кале заслуженно называют суперфудом. Она является одним из лучших природных источников глюкозинолатов — серосодержащих соединений, которые помогают организму бороться с воспалением и защищают от ряда хронических заболеваний.

Кроме того, кале содержит большое количество фолиевой кислоты, витаминов A, C, E, B1 и B2, а также калий, кальций, железо, лютеин и зеаксантин.

Шпинат

Исследования показывают, что шпинат содержит больше полифенолов и каротиноидов, чем многие другие листовые овощи. Эти вещества помогают бороться с окислительным стрессом и защищают клетки от повреждений.

Шпинат также богат бета-каротином, лютеином, зеаксантином и флавоноидами. Особый интерес специалистов вызывает высокое содержание нитратов, которые могут способствовать снижению артериального давления и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Листовая капуста

Листовая капуста отличается высоким содержанием хлорофилла — вещества с мощными антиоксидантными свойствами.

По данным исследований, она содержит больше кальция, чем салат-латук, а по некоторым показателям превосходит даже шпинат и кале. Благодаря этому листовая капуста считается ценным растительным источником кальция, особенно для людей, которые не употребляют молочные продукты.

Мангольд

Мангольд входит в число лучших источников витамина K. Кроме того, он богат магнием и калием — минералами, необходимыми для поддержания нормального артериального давления и здоровья сердечно-сосудистой системы.

Специалисты отмечают, что регулярное употребление мангольда помогает разнообразить рацион и обеспечить организм важными микроэлементами.

Хотя салат-латук по-прежнему остаётся полезным продуктом, кресс-салат, кале, шпинат, листовая капуста и мангольд способны обеспечить организм значительно большим количеством витаминов, минералов и антиоксидантов. Диетологи советуют чаще включать эти виды зелени в ежедневное меню, чтобы сделать рацион максимально питательным и разнообразным.