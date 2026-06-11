Певица Вера Брежнева трогательно поздравила свою маму с днём рождения и опубликовала подборку редких семейных фотографий, на которых запечатлены самые близкие люди — мать, сёстры, дети и внуки.

44-летняя Вера Брежнева опубликовала в социальных сетях серию архивных и современных снимков в честь 74-летия своей матери Тамары Галушки.

На фотографиях певица позирует вместе с мамой во время путешествий, семейных встреч и светских мероприятий. Также в подборку вошли кадры, на которых Тамара запечатлена с дочерьми, друзьями и внуками.

Особое внимание подписчиков привлекли снимки нескольких поколений семьи. Под публикацией отметились и дочери певицы. 16-летняя Сара оставила короткий комментарий: «Бабуля!», а старшая дочь Веры, 25-летняя Соня, назвала именинницу «нашей Богиней».

Напомним, что Вера Брежнева (урождённая Галушка) выросла в многодетной семье и имеет трёх сестёр. Одна из них — Виктория Галушка — была замужем за телеведущим и продюсером Александром Цекало. После развода в 2018 году она вместе с детьми переехала в Латвию, где проживает и сегодня.

Мать Веры Брежневой Тамара с внуками

Сама Вера дважды состояла в браке. В 2006 году она вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, который дал свою фамилию певице и её старшей дочери Соне. В этом союзе родилась младшая дочь Сара. В 2015 году артистка тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, однако в 2023 году супруги объявили о разводе.

Тамара с дочерьми

Несмотря на насыщенную карьеру и постоянное внимание публики, Вера Брежнева редко показывает личную жизнь. Поэтому опубликованные семейные снимки стали настоящим подарком для поклонников и ещё раз напомнили, насколько важное место в жизни певицы занимает её большая и дружная семья.

Фото: ververa/Instagram