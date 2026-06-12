Численность контингента в обычное время составит 500–800 военнослужащих.

Передовые сухопутные войска НАТО в Финляндии (FLF Finland) будут созданы 13 июня. Это будет значить, что шведская группа в Бодене и штаб в Рованиеми перейдут под командование Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе.

Церемония создания войск FLF Finland НАТО состоится в субботу в Бодене. В составе бригады начнет действовать батальон в 600 человек. В его задачи будет входить регулярно проводить учения и операции в северной Финляндии.

Батальон дислоцирован в Боден, откуда шведские войска при необходимости могут быстро добраться до Финляндии.

В будущем подразделение станет многонациональным, куда привлекут военных из Великобритании, Франции, Италии, Дании и Исландии.

Министр обороны Антти Хяккянен (КП) назвал создание подразделения важной вехой в укреплении северного фланга Финляндии и всего альянса.

– Мы ставили перед собой цель создать передовые сухопутные силы НАТО в Финляндии. Мы продвигали эту цель на министерском уровне, среди военного руководства и в различных структурах альянса. И мы получили поддержку нашего предложения от стран-союзников, – заметил глава оборонного ведомства.

Представитель Коалиционной партии в Лапландии и председатель парламентского комитета по обороне Хейкки Аутто приветствовал решение.

– Размещение штаба привлечёт в Лапландию десятки офицеров из стран-союзников и их семьи, – отмечает Аутто.

Большая часть военных будет приезжать в Финляндию в основном для учений. Численность контингента в обычное время составит 500–800 военнослужащих, но при необходимости может быть увеличена до 3 000–5 000.

Помимо Швеции, в операциях передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии примут участие Великобритания, Италия, Франция и Скандинавские страны.