Управление охраны природы Латвии призывает жителей сообщать о встречах с медведями или обнаруженных следах их присутствия, предоставляя максимально точную информацию и по возможности прикладывая фотографии.

Сообщать просят всех, кто заметил признаки присутствия медведя в природе — отпечатки лап, шерсть, экскременты, царапины на деревьях, повреждения пасек или других объектов. Также важно информировать о случаях, когда медведь был сфотографирован или снят на видео, в том числе камерой наблюдения.

Если обнаружены отпечатки медвежьих лап, специалисты рекомендуют фотографировать их сверху. Поскольку существует прямая связь между возрастом медведя, размером передней лапы и его весом, для мониторинга особенно важно фиксировать именно отпечаток передней лапы и измерять его в самой широкой части.

Если под рукой нет рулетки или линейки, рядом с отпечатком можно положить предмет известного размера — например, банковскую карту или коробок спичек, чтобы впоследствии можно было определить размеры следа.

Медведей в Латвии становится больше

Согласно последним данным мониторинга, на территории страны обитает не менее 190 бурых медведей. Для оценки численности популяции используются как систематические наблюдения в особо охраняемых природных территориях и за их пределами, так и генетические исследования. По образцам шерсти, экскрементов и слюны специалисты могут идентифицировать конкретных животных.

В прошлом году было собрано 827 сообщений о случайных наблюдениях медведей или признаков их присутствия. В них вошли как случаи непосредственной встречи с животными или их фиксации фотоловушками, так и обнаружение следов, шерсти и зимних берлог.

Вероятность встречи с медведем остаётся низкой

Несмотря на рост численности медведей и их распространение в новые регионы страны, вероятность встретить медведя лицом к лицу в лесу по-прежнему невелика.

Медведь — крайне осторожное животное, которое обычно заранее избегает контакта с человеком. Это подтверждают и сами исследователи природы: даже во время многолетнего мониторинга в местах постоянного обитания медведей увидеть зверя собственными глазами удаётся чрезвычайно редко.