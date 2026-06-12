Испанский консорциум подал иск в международный арбитраж, требуя от Латвии компенсацию в размере более 14 миллионов евро в связи с расторжением контракта на проектирование основного участка железнодорожной магистрали Rail Baltica через Ригу.

Как сообщили представители совместного предприятия стран Балтии RB Rail, договор на проектирование и авторский надзор за рижским участком магистрали Rail Baltica был расторгнут в октябре 2023 года.

В феврале 2026 года RB Rail и Министерство сообщения Латвии получили уведомление о начале арбитражного разбирательства. Консорциум требует взыскать с ответчиков компенсацию в размере свыше 14 миллионов евро.

Лучшая защита – это нападение. В Министерство сообщения Латвии подало встречный иск о взыскании с испанского консорциума договорного штрафа в размере 3,37 миллиона евро.

Как пояснили в RB Rail, 26 сентября 2023 года компания получила от консорциума одностороннее уведомление об отказе от исполнения договора.

В RB Rail утверждают, что из-за длительных и существенных задержек со стороны подрядчика, систематического неустранения недостатков в проектной документации и невыполнения других договорных обязательств в установленные сроки размер начисленного штрафа достиг максимально допустимого уровня, а сроки просрочки превысили предусмотренные договором пределы.

В результате обе стороны якобы получили право на односторонний отказ от договора.

Из-за конфиденциального характера арбитражного процесса более подробная информация о содержании спора не разглашается.

Согласно условиям договора, спор рассматривается Международным арбитражным судом при Международной торговой палате. Местом проведения разбирательства определён Стокгольм.

О чем речь

В регионе планируется до 2030 года построить новую железнодорожную магистраль европейского стандарта шириной колеи 1435 мм общей протяжённостью около 870 километров.

Стоимость первой очереди проекта Rail Baltica в странах Балтии может достигнуть 14,3 миллиарда евро, из которых на Латвию приходится около 5,5 миллиарда евро. С учётом индексации эта сумма может вырасти до 6 миллиардов евро.

Согласно анализу затрат и выгод, общая стоимость проекта в странах Балтии может достичь 23,8 миллиарда евро. Для сравнения: в предыдущем исследовании 2017 года общая стоимость проекта оценивалась в 5,8 миллиарда евро.

Однако, многие эксперты выражают сомнения в то, что стройка уложится в отведенные сроки - до 2030 года.