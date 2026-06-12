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Платформы доставки еды сейчас забирают слишком большую часть наценки - Кирсонс 0 137

Бизнес
Дата публикации: 12.06.2026
LETA
Изображение к статье: Гунар Кирсонс

Платформы доставки еды сейчас забирают слишком большую часть наценки, заявил предприниматель и бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания AS «Lido» Гунар Кирсонс.

Отвечая на вопрос, насколько справедливы условия платформ доставки еды, таких как Bolt Food и Wolt, для предприятий общественного питания, Кирсонс отметил, что платформы берут большой процент, но в конечном итоге за это платит клиент.

«Если ты небольшой ресторан, тебя часто буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании ещё могут попытаться договориться и сказать „нет“ слишком высоким комиссиям, а вот маленьким это сделать гораздо сложнее», — пояснил Кирсонс.

Он также отметил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Однако, по его мнению, эта тема должна обсуждаться — на семинарах, совместных встречах и в рамках отраслевых соглашений, поскольку ситуацию необходимо каким-то образом упорядочить.

В то же время он признал, что приход платформ на рынок имел и положительный эффект.

«Если бы этих платформ не было, возможно, многие предприятия вообще не смогли бы выжить», — добавил Кирсонс.

Тем не менее он подчеркнул, что на государственном уровне — как совместно со Службой государственных доходов, так и с другими учреждениями — необходимо работать над повышением качества и общего уровня отрасли.

Он добавил, что не стоит ограничиваться критикой, а нужно «садиться за один стол» и обсуждать качество и систему, которую можно улучшить.

«Конечно, сейчас приоритетами являются безопасность, оборона и экономика, но и эти вопросы нельзя оставлять без внимания», — подчеркнул Кирсонс.

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#предпринимательство #бизнес #рестораны #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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