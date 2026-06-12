Запись журналиста и публициста Армандса Пуче в социальной сети Facebook не осталась без внимания комментаторов. Пуче с присущей ему иронией описал короткий разговор с одной женщиной в Каугури, представив это как пример «интеграции».

«Сегодня у магазина в Каугури я интегрировал одну женщину средних лет из числа нацменьшинств», — пишет Пуче. По его словам, женщина по-русски попросила один евро, на что он по-латышски ответил, что у него только банковская карта. Разговор стал напряжённее, когда женщина, «не поняв» ответ, продолжила говорить по-русски, а спустя несколько шагов плюнула в его сторону.

На это Пуче отреагировал одним словом — «корова». Когда женщина переспросила, что он сказал, журналист повторил своё обозначение. По его словам, ответ последовал уже на латышском: «ааа…»

Запись собрала и комментарии. Часть пользователей восприняла ситуацию с юмором. Дайнис Репиньш лаконично прокомментировал: «Это же Каугури!!!», а Каспарс Орбитс остроумно разыграл альтернативный сценарий событий — о протезе, который улетел вместе с плевком, и вежливом «пожалуйста».

Однако не обошлось и без критических оценок. Астрида Литаунице указала: «Ну и… Что это было? Извините. Оба одинаковы». Похожего мнения придерживался Нормундс Меденс, который высказал мнение, что ситуацию можно было решить без оскорблений. «Нельзя было сделать то же самое без оскорбления? Думаю, ваш литературный багаж это позволил бы», — написал комментатор.

В свою очередь, Дайна Далке поделилась совершенно иным опытом в Каугури. Она недавно впервые посетила рынок в Каугури и осталась довольна: «Очень понравилось, слышала, как говорят на обоих языках, и ответы тоже были на обоих языках». Женщина добавила, что описанную Пуче даму она, правда, не встречала.

Тем временем другие комментаторы перевели дискуссию в более широкие размышления об употреблении языка и вопросах интеграции. Одна комментаторша написала, что в Каугури по-прежнему часто встречаются люди, которые последовательно выбирают общение на русском языке, а Илзе Паулиня иронично назвала рассказ Пуче «образцовым уроком коммуникации высокого уровня».