Вскоре бумаг для оформления социальной помощи в Риге будут требовать меньше. Однако что очевидно: контроль за финансами малоимущих и нуждающихся станет более серьезным.

Люди смогут не подавать выписки

В июне Сейм в первом чтении концептуально поддержал подготовленные поправки к Закону о кредитных учреждениях.

Новшества призваны упростить для малоимущих и малообеспеченных латвийцев процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи.

После внедрения новшества социальные службы самоуправлений получат права – на основании заявления соискателя пособий и запроса, получать от кредитных учреждений (банков) или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам заявителя – о платежах, которые проходят через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период.

В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами соискатели пособий должны получать и подавать выписки со своих счетов.

Ведь у части жителей нет доступа к интернет-банку или цифровых навыков для получения этих документов в электронном виде. Поэтому нередко их приходится запрашивать лично в кредитных учреждениях или на почте – причем за деньги. Банки своего не упустят.

И это создает дополнительную нагрузку именно для тех жителей, которым поддержка необходима больше всего.

«Наша цель — облегчить получение социальной помощи и упростить процесс для жителей. Таким образом, мы движемся к более современной и эффективной системе социальной помощи», — отметили в Сейме.

И о контроле

Таким образом, социальным службам самоуправлений вскоре сами смогут получать необходимые данные – непосредственно от банков и других поставщиков платежных услуг. И, что очевидно, лучше контролировать доходы/расходы соискателей пособий.

«Это должно сделать предоставление поддержки более эффективным», – резюмируют новшество в Минфине.

Предполагается, что новый порядок вступит в силу уже в 2027 году.