Читательница портала bb.lv из Пурвциемса обратила внимание на ультрасовременный автомобиль с логотипом принадлежащей муниципалитету компании по управлению жилыми зданиями.

Нами было направлено письмо к исполнительному директору Риги Янису Ланге, который переправил его по инстанции. И вот получен ответ за N 2026-1-5e/14249, который составил председатель правления ООО Rīgas namu pārvaldnieks Марис Озолиньш.

Для работы и для руководства

В приложенных материалах подробно описаны все типы приобретенных с 16 января 2025 года до 29 мая 2026 года авто.

Самыми дорогими – по 155 тысяч евро каждый – были специализированные подъемники IVECO DAILY/Socage 27D Speed, для службы автотранспорта RNP.

73,6 тысячи евро стоил грузовой фургон MAN TGE c системой высокого давления для службы водоснабжения и канализации. Это однозначно необходимые технические средства.

А вот в дальнейшем начинаются некоторые странности. Например, было закуплено 10 легковых автомашин Hyundai INSTER, стоимостью 24 839,67 евро каждая. Две прямо закреплены как персональные:

за руководителем Центра привлечения клиентов управления портфеля домов и поддержки;

за руководителем отдела восстановления домов.

Остальные, что называется, разгонные – для работы управляющих. Сей автомобиль – электрический кроссовер, весьма инновационный, начал выпускаться с 2024 г. С революционным дизайном, который, вероятно, и впечатлил нашу читательницу.

Автопарк на 2 млн евро

Вот что удивительно, рижское предприятие выбрало производителя отнюдь не из Евросоюза, а из далекой Южной Кореи.

Кроме того, заокеанские производители поставили RNP 19 фургончиков FORD Transit, стоимостью примерно 37 тысяч евро каждый (в зависимости от различной комплектации, для разных подразделений предприятия).

Не обидели, впрочем, и ЕС – ведь даже для нужд курьера (!) отдела управления документов, купили не мопед, а CITROEN E-BERLINGO за 29 843,8 евро. Его, как и многие другие транспортные средства предприятия, можно узнать по номерам серий EY.

В общей сложности, по нашим подсчетам, в 2025 и за первые 5 месяцев 2026 года, RNP было приобретено автотехники на сумму в 2 278 901,22 евро. И остается вопросом, отчего такая масштабная программа технического перевооружения происходит на фоне толков о грядущей приватизации городского предприятия…