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Пора или рановато? - В латвийских лесах появились первые лисички 0 431

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Первые лисички

Жители Латвии сообщают о появлении первых лисичек в лесах. Фотографии молодых грибов вызвали оживлённое обсуждение в социальных сетях среди любителей тихой охоты, пишет Nasha.lv.

Автор публикации рассказала, что заметила небольшие лисички на одной из лесных троп в районе Ложметейкалнса, что в Валгундской волости Елгавского края. По словам женщины, грибов пока немного, а сами они ещё совсем маленькие.

Новость вызвала большой интерес у пользователей. Многие признались, что теперь планируют отправиться в лес уже в ближайшие выходные в надежде найти первые грибы сезона. Некоторые грибники отметили, что регулярно бывают в лесу, однако лисички им пока не попадались. Другие признались, что после увиденных снимков с трудом могут дождаться возможности выбраться на природу.

“Когда я иду за лисичками, всегда смеюсь, что у меня есть специальные очки. Дочки ходят рядом и ничего не видят, а я всё собираю и собираю.”

“Настоящий латыш лисички не видит — он их чувствует!”

“Я пока ещё не чувствую. Но скоро почувствую — они уже должны появиться. Чувствую это!”

“Мне не стоило это показывать — теперь думаю, как бы попасть в лес!”

Как уже писал Bb.lv, в лесах Латвии уже замечены первые белые.

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Стоит отметить, что первые лисички в лесах Латвии начинают находить уже в конце мая или начале июня. Однако массовый грибной сезон обычно стартует в июле и длится до осени, а при теплой погоде их можно встретить даже в ноябре.

Эксперты рекомендуют отправляться в лес с полностью заряженным мобильным телефоном, чтобы в случае необходимости можно было вызвать помощь или сориентироваться на местности

В последние месяцы в разных регионах Латвии всё чаще фиксируются случаи появления медведей, поэтому грибникам рекомендуется соблюдать осторожность, не углубляться в незнакомые места в одиночку, следить за окружающей обстановкой и не приближаться к диким животным.

Специалисты подчёркивают, что при встрече с медведем следует сохранять спокойствие, не пытаться подойти ближе для фото или видео и медленно покинуть место встречи.

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#Латвия #безопасность #природа #грибы #социальные сети #охота #медведи #лес
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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