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Немецких школьников хотят лишить права выпивать с 14 лет 0 59

В мире
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: А все начиналось с семейных праздников.

Правительство Фридриха Мерца почти ничего не делает для решения проблемы алкоголизма.

Германии предлагают спорные ограничения на алкоголь: немцы пьют слишком много — так считают «Зелёные» в немецком парламенте. Чтобы это изменить, они подготовили большой законопроект.

В нём — несколько конкретных мер и предложение принять новый закон о профилактике алкоголизма. Этот документ планируют внести в Бундестаг во время недели борьбы с алкоголем (с 13 по 21 июня), когда по всей стране проходят акции против пьянства.

Представительница «Зелёных» Линда Хайтманн объяснила в интервью, насколько серьезна проблема. По её словам, Германия до сих пор входит в число стран с самым высоким потреблением алкоголя, занимая печальные первые места в мировых и европейских рейтингах. Это наносит огромный вред здоровью и каждый год обходится экономике страны в колоссальные суммы.

Представительница «Зелёных» Линда Хайтманн заявила, что правительство Фридриха Мерца почти ничего не делает для решения проблемы.

Хотя коалиция уже пообещала поднять налоги на сахар и табак, в отношении алкоголя никаких шагов не предпринято. По словам Хайтманн, «не видно ясного желания» что-либо менять в ближайшее время.

Партия «Зелёные» хочет запретить подросткам пить даже в присутствии родителей.

Сейчас в Германии действует правило: с 14 лет можно пить пиво или вино, если рядом мама или папа. «Зелёные» требуют отменить это правило — они считают его слишком мягким.

Как пишет Tagesspiegel, министерство по делам семьи уже работает над поправками в закон. Своим законопроектом «Зелёные» подталкивают коалицию к тому, чтобы эти поправки наконец приняли.

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#алкоголь #молодежь #правительство #здоровье #Германия #политика
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