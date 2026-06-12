Каждая хозяйка хочет, чтобы омлет был пышным и сохранял свою форму при подаче.

Тем не менее, достичь такого результата удается не всегда.

Многие неосознанно нарушают технологию приготовления этого классического блюда.

Какие 5 ошибок встречаются чаще всего?

Избыток муки или молока

Омлет часто готовят с добавлением молока, но слишком большое количество жидкости не позволит яйцам подняться. Рекомендуется использовать не более столовой ложки молока на одно крупное яйцо.

С мукой также стоит быть осторожным. Если добавить ее слишком много, омлет не только не поднимется, но и станет резиновым.

Пена

Некоторые хозяйки слишком активно взбивают яйца до образования пышной пены. Если это происходит, то в 99% случаев омлет опадет во время готовки.

Поэтому просто соединяйте яйца и другие ингредиенты до однородной массы.

Выбор сковородки

Чем меньше диаметр посуды, тем выше вероятность, что блюдо поднимется. Если сковорода слишком широкая, омлет не сможет набрать нужный объем.

Поэтому для приготовления омлета стоит использовать специальную сковороду.

Интенсивность огня

Сковорода должна быть хорошо прогрета: если она холодная, омлет получится тонким. Интенсивность огня должна быть средней.

Слишком сильное или слабое пламя ухудшит качество омлета.

Подача

Не стоит подавать омлет сразу после приготовления. После завершения готовки ему нужно «отдохнуть» не менее пяти минут.