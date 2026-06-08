Приготовить такую закуску очень просто, а вкус получается удивительным.
Соленые лимоны можно использовать как закуску или добавлять в любимые блюда.
Ингредиенты (для 3 л банки):
лимоны – 2 кг;
соль – 300 г;
перец чили – 2 шт.;
лавровый лист – 4 шт.;
чеснок – 4 зубчика;
растительное масло – 3 ст. л.;
слегка теплая вода.
Пошаговое приготовление
1. Сначала тщательно промойте лимоны в теплой воде с помощью щетки или губки. Лучше выбирать небольшие фрукты, чтобы их было удобно укладывать в банку и доставать.
2. Разрежьте каждый лимон крестом, не до конца, чтобы он сохранил форму.
3. Набейте разрезы лимонов солью, хорошо прижимая, и уложите их в подходящую по размеру банку.
4. В банку добавьте острый перец чили, лавровый лист и зубчики чеснока. Засыпьте остатки соли и влейте растительное масло.
5. Добавьте воду так, чтобы она полностью покрыла фрукты. Сверху на горлышко банки положите целлофановый пакет или пищевую пленку, плотно закройте крышку.
6. Хорошо встряхните банку и аккуратно покатайте по столу, чтобы соль равномерно распределилась. Уберите настаиваться на 2 месяца при комнатной температуре.
Опытные кулинары рекомендуют доставать лимоны с помощью деревянных ложек или палочек, так как металлические приборы могут испортить фрукты.
Соленые лимоны отлично подходят к любому мясу или рыбе, а также могут подаваться как закуска к крепким напиткам.
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