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Восхитительные соленые лимоны: Рецепт популярного блюда 0 55

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Восхитительные соленые лимоны: Рецепт популярного блюда

Приготовить такую закуску очень просто, а вкус получается удивительным.

 

Соленые лимоны можно использовать как закуску или добавлять в любимые блюда.

Ингредиенты (для 3 л банки):

лимоны – 2 кг;
соль – 300 г;
перец чили – 2 шт.;
лавровый лист – 4 шт.;
чеснок – 4 зубчика;
растительное масло – 3 ст. л.;
слегка теплая вода.

Пошаговое приготовление

1. Сначала тщательно промойте лимоны в теплой воде с помощью щетки или губки. Лучше выбирать небольшие фрукты, чтобы их было удобно укладывать в банку и доставать.

2. Разрежьте каждый лимон крестом, не до конца, чтобы он сохранил форму.

3. Набейте разрезы лимонов солью, хорошо прижимая, и уложите их в подходящую по размеру банку.

4. В банку добавьте острый перец чили, лавровый лист и зубчики чеснока. Засыпьте остатки соли и влейте растительное масло.

5. Добавьте воду так, чтобы она полностью покрыла фрукты. Сверху на горлышко банки положите целлофановый пакет или пищевую пленку, плотно закройте крышку.

6. Хорошо встряхните банку и аккуратно покатайте по столу, чтобы соль равномерно распределилась. Уберите настаиваться на 2 месяца при комнатной температуре.

Опытные кулинары рекомендуют доставать лимоны с помощью деревянных ложек или палочек, так как металлические приборы могут испортить фрукты.

Соленые лимоны отлично подходят к любому мясу или рыбе, а также могут подаваться как закуска к крепким напиткам.

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