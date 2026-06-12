Кефир для оладий должен быть комнатной температуры, а лучше немного подогретым. Важно, чтобы он не был кислым.

Не добавляйте слишком много яиц в тесто для оладий, иначе они станут тяжелыми и низкими.

Добавляйте муку в тесто постепенно, чтобы добиться более воздушной консистенции.

Ошибка многих хозяек заключается в том, что они не добавляют растительное масло в тесто. Этот ингредиент помогает сделать оладьи менее жирными снаружи при жарке.

Еще один секрет пышных оладий — не добавлять много сахара. Сахар карамелизуется и делает оладьи жесткими, а также они быстрее подгорают.

После того как тесто будет готово, дайте ему настояться. Оставьте массу на 15 минут, чтобы сода успела вступить в реакцию, и оладьи получились воздушными.

Используйте влажную ложку для выкладывания теста на сковороду.

Во время жарки второй стороны можно слегка прикрыть сковороду крышкой, чтобы оладьи стали более ароматными.