Если рис не получается рассыпчатым при приготовлении, плов может напоминать кашу.

Важно знать, какие ошибки могут привести к неудачному приготовлению этого блюда.

Чаще всего проблема заключается в четырех основных недочетах.

В чем они заключаются?

Избыток крахмала

Если в рисе остается много крахмала, он будет слипаться. Поэтому всегда стоит замачивать крупу. Лучше всего использовать теплую воду с небольшим количеством соли. На этот процесс достаточно выделить полчаса.

Прожарка

Некоторые хозяйки боятся оставлять рис без воды в казане, поэтому сразу добавляют жидкость. Однако 1-2 минуты рису стоит немного поджариться.

Температура воды

При приготовлении в рис вливается вода или бульон в зависимости от рецепта. Чтобы плов получился красивым и вкусным, используйте горячую жидкость вместо холодной.

Количество воды

Мы привыкли к классическим соотношениям: на одну часть риса брать в два раза больше воды. Но это правило верно только для пропаренного риса.

В зависимости от сорта крупы могут быть свои пропорции. Например, для басмати и жасмин требуется в 1,5 раза больше воды.