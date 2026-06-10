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Дитям - мороженое, не перепутай: от чего предупреждает диетолог 0 95

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иногда так тянет представить себя маленькой девочкой.

С определенного возраста лактоза приносит только вред.

Взрослым людям не стоит злоупотреблять мороженым из-за возрастного снижения выработки фермента, необходимого для переваривания молочного сахара. Об этом рассказал врач-диетолог Антон Поляков.

«Взрослый человек в подавляющем большинстве случаев не имеет достаточного количества фермента лактазы для расщепления молочного сахара – лактозы. В принципе, мороженое взрослым я бы не рекомендовал как продукт питания, поскольку оно нормально не усваивается и вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта. Это может быть диарейный синдром, изменение качества стула. Поскольку лактоза не расщепляется и не усваивается нами, она начинает усваиваться патогенной микрофлорой. Здесь возможен рост определенных условно-патогенных микроорганизмов, которые опять же могут давать симптоматику со стороны желудочно-кишечного тракта», – объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что особенно опасно есть мороженое тем, кто имеет некоторые хронические заболевания.

«Людям, имеющим нарушения углеводного обмена, естественно, не надо употреблять мороженое. Это касается тех, у кого инсулинорезистентность, сахарный диабет первого или второго типа. Также людям с лактазной недостаточностью, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и, конечно же, с ожирением по понятным причинам такие продукты не нужны», – добавил врач.

Поляков уточнил, что у детей лактаза вырабатывается активнее. Однако нужно знать меру и употреблять это лакомство не чаще одного раза в неделю. Исключение составляют те, у кого есть вышеперечисленные недуги.

Ранее кандидат медицинских наук врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что в летний зной, чтобы не перегружать организм и поддерживать водно-солевой баланс, основу рациона должны составлять легкие продукты с высоким содержанием жидкости. Предпочтение следует отдавать свежим овощам и фруктам, а от тяжелой и соленой пищи лучше отказаться.

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#диета #питание #мороженое #здоровье #дети
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