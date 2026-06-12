Основатель SpaceX, Tesla, xAI и социальной сети X Илон Маск стал первым в истории человеком, чьё состояние достигло отметки в один триллион долларов. Рост капитала связан с успешным выходом SpaceX на биржу и будущими опционами предпринимателя.

Основатель компаний SpaceX, Tesla, xAI и социальной сети X Илон Маск стал первым человеком в истории, чьё состояние достигло одного триллиона долларов. Об этом сообщает Reuters.

Стремительный рост капитала предпринимателя произошёл после первичного публичного размещения акций компании SpaceX. Именно выход аэрокосмической корпорации на биржу позволил оценить принадлежащие Маску активы на рекордном уровне.

Впрочем, как отмечает The Washington Post, речь идёт прежде всего о так называемом «бумажном» состоянии. В расчёты включены акции и опционы, которые предприниматель сможет получить в будущем при выполнении ряда условий.

Среди них — реализация масштабных проектов по размещению вычислительных дата-центров в космосе, а также создание постоянного человеческого поселения на Марсе. Если не учитывать эти будущие активы, состояние Маска остаётся немного ниже отметки в один триллион долларов.

Тем не менее даже без учёта перспективных опционов бизнесмен сохраняет статус самого богатого человека планеты. Его ключевыми активами остаются доли в SpaceX, Tesla, xAI и социальной сети X.

Достижение триллионной отметки стало символическим рубежом не только для самого Илона Маска, но и для мировой экономики. Однако значительная часть его состояния по-прежнему зависит от реализации амбициозных проектов будущего — от космической инфраструктуры до освоения Марса.