Старшая дочь короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна, принцесса Баджракитиябха Махидол, скончалась в возрасте 47 лет после более чем трех лет, проведенных в больнице в тяжелом состоянии. О ее смерти сообщило Бюро королевского двора Таиланда.

Принцесса умерла вечером 11 июня в одной из больниц Бангкока. Она находилась под постоянным наблюдением врачей с декабря 2022 года после внезапной потери сознания. Тогда представители дворца заявили, что причиной ухудшения здоровья стала микоплазменная инфекция, обычно вызывающая заболевания дыхательных путей, включая пневмонию. С тех пор состояние принцессы оставалось критическим.

Баджракитиябха была старшим ребенком короля Таиланда и одной из самых заметных фигур королевской семьи благодаря активной общественной и правозащитной деятельности. Особое внимание она уделяла реформированию системы уголовного правосудия и защите прав женщин.

Одним из ее наиболее известных проектов стала инициатива Kamlangjai («Вдохновение»), направленная на поддержку женщин-заключенных и их успешную адаптацию после освобождения. Принцесса также активно участвовала в международных программах по улучшению условий содержания женщин в местах лишения свободы и борьбе с насилием в отношении женщин.

Баджракитиябха родилась 7 декабря 1978 года. После окончания юридического факультета университета Таммасат она продолжила образование в США, где получила степень магистра и доктора права в Корнеллском университете. Ее научные исследования были посвящены защите прав обвиняемых в уголовном процессе.

После работы в постоянном представительстве Таиланда при ООН в Нью-Йорке принцесса вернулась на родину и заняла должность государственного прокурора. В 2012–2014 годах она представляла Таиланд в качестве посла в Австрии, а затем вновь сосредоточилась на вопросах правосудия и социальных реформ.

В 2017 году Баджракитиябха была назначена послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности. Ее деятельность внесла значительный вклад в продвижение так называемых Бангкокских правил — международных стандартов обращения с женщинами-заключенными и применения альтернативных мер наказания для женщин-правонарушителей.

Несмотря на то что официальным наследником престола считается младший сын короля, принц Дипангкорн Расмичоти, принцесса Баджракитиябха благодаря своему опыту государственной службы и авторитету неоднократно рассматривалась экспертами как одна из ключевых фигур будущего таиландской монархии.

Смерть принцессы Баджракитиябхи стала большой утратой для Таиланда. Она запомнится не только как представительница королевской семьи, но и как юрист, дипломат и общественный деятель, посвятившая значительную часть своей жизни защите прав женщин и реформированию системы правосудия.