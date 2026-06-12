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Ryanair проверяют из-за платы за места рядом со своими детьми 0 27

В мире
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ryanair проверяют из-за платы за места рядом со своими детьми
ФОТО: Wikipedia

Британский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении ирландского лоукостера Ryanair. Власти проверяют, законно ли авиакомпания взимает с родителей дополнительную плату за возможность сидеть рядом со своими детьми во время полета.

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) изучает практику Ryanair, согласно которой взрослые пассажиры, путешествующие с детьми, могут столкнуться с дополнительными расходами при выборе мест в салоне самолета.

Поводом для проверки стал сбор в размере около 8 фунтов стерлингов за рейс. По мнению регулятора, такая практика может противоречить законодательству о защите прав потребителей и рассматриваться как потенциально несправедливое условие договора.

Согласно правилам авиакомпании, дети в возрасте от двух до одиннадцати лет должны сидеть как минимум с одним из родителей или сопровождающих взрослых. При этом CMA отмечает, что Ryanair, по имеющейся информации, является единственной крупной авиакомпанией, выполняющей рейсы из Великобритании и взимающей дополнительную плату в подобных случаях.

Отдельное внимание регулятор уделяет вопросу так называемого drip pricing — практике, при которой обязательные расходы становятся видны клиенту только на поздних этапах оформления заказа. В Великобритании компании обязаны заранее показывать полную стоимость услуги с учетом всех обязательных платежей, чтобы потребители могли объективно сравнивать предложения разных перевозчиков.

В Ryanair обвинения отвергают. Представители авиакомпании заявили, что политика рассадки семей полностью соответствует действующим нормам и позволяет пассажирам экономить средства.

По словам перевозчика, компания не взимает отдельную плату именно за размещение ребенка рядом с родителями. В Ryanair поясняют, что взрослые, желающие выбрать конкретные места, оплачивают стандартный сбор за бронирование кресел, а детям могут бесплатно предоставляться соседние места — до четырех детей в одном бронировании.

В британском регуляторе подчеркивают, что расследование находится на ранней стадии. Пока никаких выводов о наличии нарушений не сделано. После изучения всех обстоятельств CMA может либо принять меры в отношении авиакомпании, либо закрыть дело при отсутствии оснований для дальнейших действий.

Проверка Ryanair может стать важным прецедентом для всей авиационной отрасли. Если британские власти признают практику перевозчика нарушающей права потребителей, правила бронирования мест для семей с детьми могут измениться не только у Ryanair, но и у других авиакомпаний.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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