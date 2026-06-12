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Трамп намерен сократить число американских истребителей в Европе 1 63

В мире
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребитель США

Трамп намерен сократить военное присутствие США в Европе: часть сил НАТО перебросят в другие регионы.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения части американских военных сил, задействованных в структурах НАТО в Европе. Как сообщает The New York Times со ссылкой на военные документы и источники, знакомые с планами, часть авиации и кораблей может быть переброшена в другие регионы мира, сообщает NOS.

По данным издания, Вашингтон уже ознакомил европейских союзников с предварительными планами. Согласно документам, количество американских истребителей F-15 и F-16, которые могут быть оперативно задействованы НАТО в случае кризиса, предполагается сократить примерно со 150 до 100 единиц.

Кроме того, из Европы планируется вывести одиннадцать морских разведывательных самолётов и восемь воздушных танкеров ВВС США.

В публикации также говорится, что за пределы европейского региона могут быть переброшены авианосец, подводная лодка, способная наносить удары ракетами на больших расстояниях, сопровождающие её боевые корабли, а также часть стратегических бомбардировщиков.

Если эти планы будут реализованы, возможности НАТО по проведению дальних ударных операций и разведывательному наблюдению с территории Европы могут существенно сократиться.

Официальной реакции НАТО на информацию о возможных изменениях пока не последовало. По мнению наблюдателей, инициатива соответствует курсу Дональда Трампа, который давно требует от европейских союзников увеличения расходов на собственную оборону и безопасность.

После окончания Второй мировой войны США на протяжении десятилетий размещали в европейских странах десятки тысяч военнослужащих. Ранее Пентагон уже объявил о планах вывести около пяти тысяч американских военных из Германии.

Возможное сокращение американского военного присутствия в Европе может стать одним из наиболее заметных изменений в системе безопасности НАТО за последние годы. При этом европейским странам, вероятно, придётся активнее наращивать собственные оборонные возможности, чтобы компенсировать уменьшение участия США.

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#НАТО #США #Дональд Трамп #Европа #безопасность #оборона #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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