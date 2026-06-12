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Рынок: продавцы мясного павильона не знают, куда деть продукцию 1 1459

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Мясной павильон, продукция на прилавке
ФОТО: Виталий Вавилкин

Покупатели, которые вчера отправились за покупками в мясной павильон Рижского центрального рынка, наткнулись на закрытые двери. Возможно, им спасли жизнь. Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) решило с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации.

В настоящее время Рижская дума в срочном порядке ищет возможности выделить финансирование на укрепление конструкций крыши павильона, а компания "Rīgas nami", осуществляющая управление Рижским центральным рынком, разрабатывает сценарии того, как обеспечить арендаторам другие торговые площади.

Опрошенные газетой "Latvijas Avīze" торговцы признают, что неприятно удивлены таким развитием событий, однако, поскольку на первое место ставят личную безопасность, а не реализацию продукции, ожидают оперативных действий от управляющей Рижским центральным рынком компании, чтобы без лишних задержек найти новые и подходящие торговые площади на территории рынка. Они обращают внимание на то, что в итоге понесут материальные убытки, которые никто не собирается компенсировать.

"Чувствую себя так, словно меня выбросили из лодки. Нужно срочно найти, где реализовать товар, но поскольку у мяса очень короткий срок годности, сделать это будет очень трудно. О таком решении следовало сообщить заранее, хотя бы за неделю, чтобы торговцы могли подготовиться и не закупать товар", - отмечает продавец Светлана, которая получила сообщение о закрытии павильона по электронной почте вечером предыдущего дня.

"Это ненормальное и даже циничное отношение к арендаторам, которые работают здесь несколько десятков лет и честно платят за аренду торгового места", - заключает продавец мяса.

Председатель правления "Rīgas nami" Ояр Валкерс обещает обсуждать компенсацию убытков с каждым предпринимателем индивидуально, указывая, что запрет ГБКС распространяется на публичные функции и торговлю, однако доступ к продукции, находящейся в павильоне, не запрещен. Руководитель "Rīgas nami" признает, что мясной павильон пришлось закрыть раньше, чем планировалось, и до сих пор предприятие рассчитывало на ранее установленный срок эксплуатации, определенный до мая следующего года.

"Учитывая выводы строительных специалистов, существует реальный и ранее не прогнозировавшийся риск разрушения отдельных узлов конструкции, что может угрожать безопасности людей, находящихся в здании", - подчеркивается в распространенном ГБКС заявлении о техническом состоянии мясного павильона. В нем поясняется, что решение принято на основании заключения технического обследования здания, в котором установлено, что в опорных узлах несущих стальных ферм арочной крыши мясного павильона образовались существенные коррозионные повреждения. ("Latvijas Avīze")

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#торговля #строительство #рынок #безопасность #компенсация #финансирование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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