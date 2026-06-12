С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Bb.lv писал о том, что вместо него вводится фиксированный сбор - три евро за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придётся далеко не всем.

С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор - три евро за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придётся далеко не всем.

На пресс-конференции в четверг руководитель отдела методологии таможенного оформления Таможенного управления VID Ирена Кнока объяснила главное исключение: если товары с Temu, Shein или AliExpress уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется.

«Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза», - пояснила Кнока.

Как считается сбор? «Единица» - это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе - три евро. Очки плюс пара обуви - уже шесть. НДС при этом никуда не исчезает: его платят, как и раньше, со всех товаров.

Платформы, зарегистрированные в специальном режиме НДС, будут собирать и сбор, и налог прямо в момент оформления заказа, после чего передадут данные логистическим партнёрам для таможенного оформления. В Латвии через режим IOSS проходит 99% деклараций на посылки до 150 евро - большинство покупателей вообще не замечают этого процесса. За первые пять месяцев года лишь в 51 000 случаях из более чем четырёх миллионов отправлений людям пришлось разбираться с таможней самостоятельно.

Руководитель отдела таможенных консультаций Иварс Вуценс уточнил, на кого сбор не распространяется вообще: посылки из стран ЕС, отправления дороже 150 евро - они оформляются по старым правилам, - а также подарки от частных лиц.

Вуценс посоветовал перед покупкой смотреть на страну отправления. Если товар едет из ЕС, упоминания о таможенном сборе в деталях заказа после 1 июля быть не должно. AliExpress и Temu уже предлагают товары с европейских складов. На Shein работают разные продавцы, сама платформа зарегистрирована в ЕС.

«В настоящее время на платформе также появился обозначение «EU marketplace», то есть рынок ЕС. Учитывая, что при расчете покупки налоги отдельно не отображаются, можно предположить, что покупка осуществляется так же, как внутри Латвии. Таможня не участвует в процессе, товары уже оформлены и продаются внутри ЕС», - добавил он.

Деньги от таможенного сбора пойдут в бюджет ЕС. НДС, как прежде, остаётся в казне той страны, где живёт покупатель.